Cerignola, incidente in via Manfredonia: diversi feriti. Ambulanze da San Ferdinando e Ascoli Satriano

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo via Manfredonia, a Cerignola. Come mostrano le immagini raccolte sul posto, nell’impatto sono rimasti coinvolti almeno due veicoli, un’autovettura e un furgone, entrambi visibilmente danneggiati.

Il bilancio è di diversi feriti. Secondo le prime informazioni disponibili, uno dei feriti è stato trasferito a Foggia, mentre gli altri sono stati trasportati a Cerignola per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali più precise sulle loro condizioni.

Particolarmente significativo il dispositivo di soccorso: sul luogo dell’incidente sono infatti intervenute due ambulanze provenienti rispettivamente da San Ferdinando di Puglia e da Ascoli Satriano.

La circostanza assume ulteriore rilievo alla luce del dibattito di questi giorni sulla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nel territorio. Proprio nelle ultime ore, infatti, a Cerignola è al centro delle polemiche la soppressione della seconda postazione del 118; le cronache locali riportano che la questione sta suscitando preoccupazioni per la copertura dei soccorsi.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente resta da accertare e saranno i rilievi a chiarire le cause e le responsabilità dell’impatto.