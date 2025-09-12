Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioCerignola, ingaggiato dagli svincolati il difensore Andrea Gasbarro

    Cerignola, ingaggiato dagli svincolati il difensore Andrea Gasbarro

    Classe 1995, è un centrale di grande esperienza: trascorsi in B e C con oltre 270 presenze fra i professionisti

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Gasbarro, difensore, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Pisa il 7 gennaio 1995, è un difensore centrale di grande esperienza, cresciuto nel settore giovanile del Livorno.
    • 2013-2015 – Pontedera (Serie C): 44 presenze, 1 gol
    • 2015-2020 – Livorno (Serie B e C): 109 presenze, 2 gol
    • Gen-giu 2020 – Pordenone (Serie B): 9 presenze
    • 2020-2023 – Padova (Serie C): 77 presenze
    • 2023-2024 – Fermana e Virtus Francavilla (Serie C): 27 presenze, 1 gol
    • 2024-2025 – Lucchese (Serie C): 24 presenze
    In totale Gasbarro vanta oltre 270 presenze tra i professionisti e 4 gol in carriera. Il Presidente Nicola Grieco e tutta la società rivolgono ad Andrea un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura con la maglia dell’Audace Cerignola.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola domani

    Mammomobile e Papmobile nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti in diversi comuni...
    Calcio

    A Monopoli il primo derby regionale della stagione per l’Audace Cerignola

    Nella quarta giornata del girone C di serie C, arriva il primo incrocio con...
    Evidenza

    Abbandono rifiuti, 81 sanzioni accertate da giugno a Cerignola grazie a fototrappole e Polizia Locale

    Da giugno ad oggi, grazie all’utilizzo delle fototrappole e al lavoro costante della Polizia...
    Regione

    Approvate le linee-guida per la creazione delle botteghe-scuola in Puglia

    Un’importante opportunità per la transizione generazionale e per il trasferimento delle competenze all’interno delle...
    Italia

    Innovazione e gestione aziendale: come la tecnologia sta cambiando il modo di lavorare

    Il mondo del business ha subito una trasformazione radicale, trainata da digitalizzazione, automazione e...
    Attualità

    Sabato 13 settembre la quarta edizione del CeriWineFestival in piazza Matteotti

    L’associazione culturale IL TITOLO con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cerignola,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola domani

    Mammomobile e Papmobile nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti in diversi comuni...
    Calcio

    A Monopoli il primo derby regionale della stagione per l’Audace Cerignola

    Nella quarta giornata del girone C di serie C, arriva il primo incrocio con...
    Evidenza

    Abbandono rifiuti, 81 sanzioni accertate da giugno a Cerignola grazie a fototrappole e Polizia Locale

    Da giugno ad oggi, grazie all’utilizzo delle fototrappole e al lavoro costante della Polizia...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)