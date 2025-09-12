Cerignola, ingaggiato dagli svincolati il difensore Andrea Gasbarro

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Gasbarro, difensore, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2026 . Nato a Pisa il 7 gennaio 1995, è un difensore centrale di grande esperienza, cresciuto nel settore giovanile del Livorno .

• 2023-2024 – Fermana e Virtus Francavilla (Serie C): 27 presenze, 1 gol

• 2015-2020 – Livorno (Serie B e C): 109 presenze, 2 gol

In totale Gasbarro vanta oltre 270 presenze tra i professionisti e 4 gol in carriera. Il Presidente Nicola Grieco e tutta la società rivolgono ad Andrea un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura con la maglia dell’Audace Cerignola.