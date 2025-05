Cerignola, intervento da 2 mln di euro per la fogna bianca in viale Terminillo

In una delle recenti riunioni della Giunta comunale di Cerignola è stato adottato un provvedimento di fondamentale importanza per la raccolta delle acque piovane e la riqualificazione della fogna bianca nel centro cittadino. L’intervento, finanziato dalla Regione Puglia con lo stanziamento di circa 2 milioni di euro per il Comune di Cerignola, sarà effettuato lungo via Antonellis e viale Terminillo per una lunghezza di quasi 800 metri. L’opera prevede la realizzazione di un tronco-collettore di fogna bianca con pozzetti e caditoie, che andrà ad innestarsi con un tronco già esistente nell’area di viale Terminillo, mentre al recapito finale – denominato Canale San Lorenzo – verrà realizzato un manufatto teso alla grigliatura e dissabbiatura, dunque alla raccolta delle acque piovane. La Giunta comunale, quindi, ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per raggiungere un obiettivo in linea con le misure del Piano di tutela delle acque (Pta) e del Piano per l’assetto idrogeologico (Pai).

“Con questo intervento risolveremo la problematica degli allagamenti in quell’area della città dopo violenti temporali. La gestione sostenibile delle acque meteoriche è un obiettivo indispensabile da perseguire per assicurare un’economia cittadina solida nonché garantire un equilibrio tra disponibilità naturale e fabbisogni territoriali, in un contesto generale di crisi idrica”, è il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Merra.