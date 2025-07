Cerignola, la giovanissima Simona dedica la tesina di terza media all’Arma dei carabinieri

Una tesina può raccontare molto più di un percorso scolastico: a volte anticipa un sogno. È il caso di Simona Specchio, alunna della 3ª E dell’istituto “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola, che in occasione degli esami di terza media ha scelto di dedicare il proprio lavoro multidisciplinare all’Arma dei Carabinieri. Un elaborato che unisce parole, immagini e simboli: dalla tesina scritta, a un plastico raffigurante una caserma, fino a un quadro in stile Pop Art che ritrae una donna in uniforme. Il lavoro è stato consegnato personalmente al Maggiore Federico Sallusto, comandante della Compagnia locale, durante la cerimonia di consegna dei diplomi, alla presenza della dirigente scolastica Maria Luisa Russo.

Simona, che ha chiuso il suo ciclo scolastico con il massimo dei voti, ha raccontato il suo legame con l’Arma, nato fin da bambina, quando fermava per strada Carabinieri in servizio per un saluto o una fotografia. Oggi quel gesto spontaneo si è trasformato in una vocazione: sogna di entrare nell’Arma, di farne parte indossando lei stessa quell’uniforme che tanto ammira. Accompagnata dalla famiglia e dalla professoressa Loredana Ladislao, la studentessa ha visitato la Compagnia di Cerignola, dove ha incontrato i militari e dove le sue opere –plastico e quadro – troveranno posto, simbolo di un tributo sincero e personale. Un piccolo gesto che racconta un grande desiderio.