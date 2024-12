Cerignola, la locale filiale di Bethel Italia rischia di chiudere i battenti

La filiale di Cerignola di Bethel Italia, organizzazione di beneficenza impegnata nel corso degli anni in diverse attività, rischia seriamente di chiudere i battenti. Ne dà notizia la referente cittadina, Mirella Verde, in un post pubblicato sui social e che riportiamo integralmente di seguito.

Buona sera amici ed amiche, non avrei mai pensato di scrivervi queste righe eppure lo sto facendo. A fine anno solitamente si fanno i bilanci e io ho fatto il mio, non ho niente da rimproverarmi, sono una persona che per natura cerca sempre di non emergere anzi chi mi conosce sa bene che preferisco non apparire ma cerco di rimanere dietro le quinte ed essere solo felice per i risultati ottenuti. Non avrei mai voluto scrivervi perché la notizia che sto per darvi mi pesa (e come pesa è un macigno), la Bethel Italia filiale di Cerignola chiude i battenti, finiremo con la consegna delle calze il 5 Gennaio, calze preparate dalla sottoscritta. Ho aspettato fino al penultimo giorno dell’anno nella speranza di un minimo bagliore di luce. Voglio che tutti sappiate che la Bethel sede di Cerignola ha aperto i battenti a fine settembre 2018, ho chiesto più e più volte una sede al Comune, per 6 anni il fitto della sede Bethel Cerignola è stato pagato da me, oltre alle spese di corrente, fitto furgone per il carico e carburante, ogni iniziativa sponsorizzata da Bethel in questi 6 anni è stata sempre sovvenzionate solo e unicamente da me. A ottobre, precisamente il giorno della festa del volontariato presso la villa comunale, sindaco e vicesindaco alla presenza mia e di vari testimoni si sono impegnati a darmi una sede entro Dicembre (io ingenua non ho chiesto di che anno). Nel mese di novembre mi è stato detto dalla vicesindaca, alla mia domanda se si stava facendo qualcosa per la sede e dato l’avvicinarsi del mese di dicembre, mi è stato risposto testuali parole, «hai visto che è arrivato dicembre?». Io ancora speranzosa le chiedo un appuntamento, il 4 dicembre vado all’appuntamento: tante belle parole, ci lasciamo che il 5 mattina o al massimo nel pomeriggio avrei avuto le risposte che volevo, voi pensate che io le ho avute? Per carità nessuna proposta (anzi la proposta l’ha avuta da parte mia), ma nessuna risposta. Istituzioni silenti e io non ce la faccio più ad avere questa spada di Damocle sul collo. Quindi dal 6 Gennaio, a meno che non ci sia un miracolo, 350 famiglie e 14 affidati faranno a meno di Bethel Italia sede di Cerignola. Con le lacrime non solo agli occhi ma soprattutto nel cuore, vi abbraccio uno a uno.