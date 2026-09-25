Cerignola, la Polizia ha eseguito due arresti per espiazione di condanne

Nella giornata del 23 settembre 2026, gli agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno eseguito due provvedimenti di arresto emessi, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Potenza. Secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia-Ufficio Esecuzioni Penali, gli agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola procedevano all’arresto di un uomo di 57 anni, che dovrà espiare la pena di un anno, due mesi e dodici giorni di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, oltre al pagamento della multa di 2.200 euro, in relazione a reati in materia di stupefacenti commessi a Cerignola negli anni 2013 e 2017. Altresì, in ottemperanza al provvedimento emesso in data 22 settembre 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Potenza, si procedeva all’arresto di un uomo di 54 anni, per l’espiazione della pena di un anno di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, in relazione ai reati di cui agli artt. 624 c.p., 625 n.2 c.p e 625 n.7 c.p., oltre al pagamento di una pena pecuniaria, commessi a Potenza nel 2009.

Gli arresti sono il risultato dell’attività info-investigativa svolta dal personale del Commissariato di P.S. di Cerignola, che dedica costante attenzione anche all’individuazione delle persone condannate con sentenza definitiva e alla conseguente esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Tale attività rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie e a contribuire, attraverso la puntuale esecuzione delle pene, alla sicurezza della collettività.