Cerignola, La Salandra (FdI): «Sulla sicurezza locale le responsabilità sono del Comune»

“Il presidio del territorio e l’organizzazione della sicurezza urbana sono responsabilità primaria delle amministrazioni comunali. Le forze dell’ordine e lo Stato non possono essere chiamati a coprire le evidenti lacune e incompetenze della Giunta Bonito. Basterebbe uscire dalla torre d’avorio in cui questa amministrazione si è chiusa per capire che il malcontento dei cerignolani, sul tema sicurezza, non è contro il Governo – sul quale il PD ha avuto sempre un’avversione sistematica – ma contro la totale incapacità del Comune di affrontare i bisogni minimi della città”, dichiara l’on. Giandonato La Salandra, deputato foggiano di Fratelli d’Italia. “Scaricare le responsabilità, attaccare il Governo o le forze dell’ordine – pratica tipica della sinistra – è la più banale delle scorciatoie politiche. Il sindaco e la sua squadra, invece di battere i pugni sulla scrivania a porte chiuse, dovrebbero spiegare perché le promesse elettorali sulla sicurezza siano rimaste lettera morta: dalle telecamere diffuse al Daspo urbano, dalle body cam per la polizia locale al rafforzamento della presenza pubblica nelle periferie, fino agli spazi sociali e sportivi come strumenti di prevenzione. Tutti impegni presi e mai mantenuti”.

“La Cicolella dovrebbe ricordare – aggiunge La Salandra – che il suo PD ha votato sistematicamente contro molte delle misure del Governo Meloni, in favore delle periferie e delle forze dell’ordine, votando contro proprio alle misure che l’amministrazione Bonito aveva promesso in campagna elettorale. Attaccare pretestuosamente i segretari dei partiti di centrodestra, e chi ha sempre fatto opposizione seria a questa amministrazione, è atto biasimevole: il coraggio, in politica, è dire la verità anche alla propria segreteria nazionale quando si oppone a provvedimenti utili ai cittadini, ma evidentemente l’amministrazione Bonito, come tutto il csx, è totalmente incapace di affrontare il tema sicurezza con serietà e pragmatismo”.