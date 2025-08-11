Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaCerignola, La Salandra (FdI): «Sulla sicurezza locale le responsabilità sono del Comune»

    Cerignola, La Salandra (FdI): «Sulla sicurezza locale le responsabilità sono del Comune»

    «Smetta la Giunta di scaricare colpe su Governo e forze dell’ordine», commenta il deputato foggiano di Fratelli d'Italia

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    “Il presidio del territorio e l’organizzazione della sicurezza urbana sono responsabilità primaria delle amministrazioni comunali. Le forze dell’ordine e lo Stato non possono essere chiamati a coprire le evidenti lacune e incompetenze della Giunta Bonito. Basterebbe uscire dalla torre d’avorio in cui questa amministrazione si è chiusa per capire che il malcontento dei cerignolani, sul tema sicurezza, non è contro il Governo – sul quale il PD ha avuto sempre un’avversione sistematica – ma contro la totale incapacità del Comune di affrontare i bisogni minimi della città”, dichiara l’on. Giandonato La Salandra, deputato foggiano di Fratelli d’Italia. “Scaricare le responsabilità, attaccare il Governo o le forze dell’ordine – pratica tipica della sinistra – è la più banale delle scorciatoie politiche. Il sindaco e la sua squadra, invece di battere i pugni sulla scrivania a porte chiuse, dovrebbero spiegare perché le promesse elettorali sulla sicurezza siano rimaste lettera morta: dalle telecamere diffuse al Daspo urbano, dalle body cam per la polizia locale al rafforzamento della presenza pubblica nelle periferie, fino agli spazi sociali e sportivi come strumenti di prevenzione. Tutti impegni presi e mai mantenuti”.
    “La Cicolella dovrebbe ricordare – aggiunge La Salandra – che il suo PD ha votato sistematicamente contro molte delle misure del Governo Meloni, in favore delle periferie e delle forze dell’ordine, votando contro proprio alle misure che l’amministrazione Bonito aveva promesso in campagna elettorale. Attaccare pretestuosamente i segretari dei partiti di  centrodestra, e chi ha sempre fatto opposizione seria a questa amministrazione, è atto biasimevole: il coraggio, in politica, è dire la verità anche alla propria segreteria nazionale quando si oppone a provvedimenti utili ai cittadini, ma evidentemente l’amministrazione Bonito, come tutto il csx, è totalmente incapace di affrontare il tema sicurezza con serietà e pragmatismo”.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Stop incendi, in Capitanata intesa sui residui delle piante di pomodoro

    Prevenire gli incendi dovuti alla combustione dei residui delle piante di pomodoro a fine...
    Cultura

    La didattica dantesca del prof. D’Andrea oltreoceano

    Seconda pubblicazione per l’Università del Messico da parte del prof. Nicola D’Andrea, docente dell’IC...
    Calcio

    L’Audace Cerignola passa con l’Avellino (1-0). Ora c’è il Verona

    Il Cerignola batte con pieno merito l’Avellino al “Monterisi” e conquista l’accesso ai trentaduesimi...
    Calcio

    Il Cerignola riceve l’Avellino nello storico turno preliminare di coppa Italia Frecciarossa

    Primo impegno ufficiale della stagione 2025/2026 per l'Audace Cerignola, che domani sera sfiderà l'Avellino...
    Sport

    Classe e potenza in posto 4: Emma Martinelli quinta conferma in casa Flv Cerignola

    Altra conferma dall’elevato peso specifico per la FLV Cerignola, nella costruzione della rosa che...
    Politica

    Cerignola, sicurezza e commercio: «Il Comune smetta con la propaganda e guardi in casa propria»

    L'onorevole Giorgio Lovecchio e Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia, prendono posizione sugli...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Stop incendi, in Capitanata intesa sui residui delle piante di pomodoro

    Prevenire gli incendi dovuti alla combustione dei residui delle piante di pomodoro a fine...
    Cultura

    La didattica dantesca del prof. D’Andrea oltreoceano

    Seconda pubblicazione per l’Università del Messico da parte del prof. Nicola D’Andrea, docente dell’IC...
    Calcio

    L’Audace Cerignola passa con l’Avellino (1-0). Ora c’è il Verona

    Il Cerignola batte con pieno merito l’Avellino al “Monterisi” e conquista l’accesso ai trentaduesimi...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)