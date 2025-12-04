Cerignola, la zona a traffico limitato anticipata alle ore 19 per le festività natalizie

A pochi giorni dall’Immacolata Concezione, data che segna tradizionalmente l’inizio delle festività natalizie, l’intera amministrazione comunale è al lavoro per garantire un periodo di festa e divertimento in continuità con quanto fatto negli ultimi quattro anni tra dicembre e gennaio. È quasi terminata l’installazione delle luminarie lungo le strade cittadine, l’8 dicembre si terrà l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo con annesso spettacolo (che verrà svelato a ore), mancano solo piccoli ritocchi al calendario di eventi (a breve verrà reso pubblico) che si svolgeranno in città dall’8 dicembre al 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Quest’anno c’è massima attenzione a ogni dettaglio. E in questo solco, per aumentare l’attrattività del centro cittadino e la presenza di persone e famiglie lungo il corso principale, è stato deciso di anticipare l’orario della Zona a traffico limitato (Ztl): ogni giorno, a partire da lunedì 8 dicembre e fino a martedì 6 gennaio 2026 compreso, la chiusura dei varchi scatterà alle ore 19:00 e non alle ore 21:00. L’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento per consentire ai cittadini e ai visitatori provenienti dalle aree limitrofe di guardare le vetrine dei negozi ed entrare negli esercizi commerciali con tranquillità e partecipare alle iniziative in programma in piena sicurezza.