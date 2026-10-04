Cerignola, lite degenera: esplosi colpi d’arma da fuoco in zona Cimitero

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Cerignola, dove una lite tra due uomini sarebbe degenerata fino all’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.

L’episodio si è verificato intorno alle 15:00, quartiere Scarafone, nella zona del Cimitero. Secondo le prime informazioni disponibili, tra i due uomini sarebbe nata un’accesa discussione per motivi che restano ancora da chiarire. Nel corso dell’alterco sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Un contributo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private presenti nella zona, che saranno acquisite e analizzate dagli investigatori.

Restano da chiarire le cause della lite e l’esatta dinamica dell’episodio. Sono in corso le indagini.