    Cerignola, l’Under 14 della Pro Evolution esclusa dalla fase regionale nonostante la vittoria sul campo

    Polemica sul regolamento, la società (costituitasi nel 2020) non ammessa perché manca la filiera giovanile fino all'Under 17 nonostante sacrifici e impianti sportivi limitati

    La Pro Evolution Calcio Cerignola, società calcistica dilettantistica nata nel 2020, denuncia l’esclusione della propria squadra Under 14 dalla fase regionale del campionato, nonostante la vittoria del girone provinciale, a causa di un regolamento federale che prevede l’obbligo di possedere l’intera filiera del settore giovanile fino alla categoria Under 17. La squadra, composta in larga parte da ragazzi cresciuti nel vivaio societario, ha affrontato e superato nel corso della stagione anche società storiche, con decenni di attività alle spalle, chiudendo il campionato al primo posto e conquistando sul campo il diritto sportivo alla fase successiva. L’esclusione non è legata a irregolarità sportive o disciplinari, ma esclusivamente al mancato possesso di tutte le categorie giovanili richieste dal regolamento. Un requisito che, secondo la società, risulta oggettivamente difficile da soddisfare per realtà nate da pochi anni, soprattutto in territori dove la disponibilità di impianti sportivi è limitata.

    «Ci troviamo nella condizione paradossale di dover spiegare a ragazzi di 12 e 13 anni che vincere un campionato non è sufficiente per andare avanti – spiegano dalla società –. Non chiediamo deroghe o favoritismi, ma che venga riconosciuto il valore del risultato sportivo ottenuto sul campo». La Pro Evolution sottolinea come questa normativa rischi di penalizzare le nuove realtà impegnate nella crescita dei giovani, privilegiando invece strutture già consolidate, indipendentemente dai risultati sportivi ottenuti nella singola stagione. Alla luce di quanto accaduto, viene chiesto un ripensamento del regolamento o quantomeno una riflessione a livello federale sulla compatibilità tra requisiti strutturali e principio di meritocrazia nello sport giovanile. La vicenda ha suscitato forte amarezza tra atleti, famiglie e addetti ai lavori, riaccendendo il dibattito su quale debba essere il reale obiettivo del calcio dilettantistico e giovanile: la crescita dei ragazzi o il rispetto formale di criteri amministrativi.

