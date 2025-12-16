Contattaci al 3286684015
    Cerignola, "Merry Christmas Party" al Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà

    Cerignola, “Merry Christmas Party” al Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà

    Mercoledì 17 dicembre un momento di condivisione per scambiarsi gli auguri di Natale

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un momento di condivisione per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie, stare insieme e favorire la costruzione di ponti. Mercoledì 17 dicembre 2025, a partire dalle ore 16.30, il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e all’Emarginazione Sociale di Cerignola (via Gran Sasso snc) apre le sue porte al “Merry Christmas Party”, con la finalità di favorire relazioni sociali e culturali fra beneficiari e beneficiarie del servizio e la comunità in cui vivono. Sarà il coordinatore del progetto Angelo Minardi a portare i saluti ai presenti, poi sarà don Claudio Barboni, direttore generale Fondazione Migrantes, a coinvolgere i partecipanti in un momento di riflessione sul senso del Natale.

    Del resto, in queste settimane di avvicinamento alle festività natalizie, al Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà di Cerignola si sta vivendo un periodo di preparazione ricco di entusiasmo. I laboratori creativi natalizi che coinvolgono i vari partecipanti, infatti, hanno dato l’occasione di addobbare e creare oggetti unici, che parlano di storie e di vite. L’albero che ne è scaturito è frutto di mani diverse e idee condivise, simbolo concreto di una comunità che cresce attraverso la costruzione condivisa e l’inclusione, dove ciascuno ha portato il proprio contributo, la propria storia e le proprie speranze per il futuro.

    Il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e all’Emarginazione Sociale di Cerignola è gestito dal raggruppamento temporaneo di impresa composto dalle cooperative sociali Un Sorriso per tutti (in qualità di ente capofila), Medtraining, Altereco, SocialService, Alice e l’evento sarà in collaborazione con il Centro Servizi “Stazioni di posta”, Fondazione Migrantes, associazione di volontariato San Giuseppe. La struttura si trova a Cerignola in via Gran Sasso snc (alle spalle della parrocchia dello Spirito Santo) dove vengono offerti diversi servizi tra i quali orientamento al lavoro, consulenza legale, corsi di alfabetizzazione, disbrigo pratiche amministrative, supporto inserimento abitativo, assistenza sanitaria. Per info: stazionidipostacerignola@gmail.com – 353.3702074.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

