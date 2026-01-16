Domenica 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, la Villa Comunale di Cerignola ospiterà il Microchip Day gratuito per cani e gatti, un’iniziativa dedicata alla tutela degli animali d’affezione e alla promozione del possesso responsabile. L’evento è organizzato dal Comune di Cerignola in collaborazione con l’associazione Amici di Balto. L’obiettivo è favorire l’identificazione degli animali attraverso l’applicazione gratuita del microchip, strumento fondamentale per contrastare il randagismo, facilitare il ritrovamento degli animali smarriti e garantire il rispetto delle normative vigenti. Durante la mattinata si terranno le operazioni di inserimento del microchip su cani e gatti, senza alcun costo per i proprietari. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per mettersi in regola e contribuire concretamente al benessere degli animali e alla sicurezza della comunità. “Il Microchip Day rappresenta un momento importante di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza. Identificare correttamente cani e gatti significa tutelare gli animali, supportare il lavoro delle istituzioni e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità”. Questo il commento dell’assessore alla Tutela degli animali Vincenzo Merra e dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.
Cerignola, microchip day gratuito per cani e gatti
Iniziativa in programma domenica 18 gennaio in Villa Comunale dalle ore 10 alle ore 13
