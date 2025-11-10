Contattaci al 3286684015
    Cerignola, mostra personale di Mario Granata a Palazzo Fornari

    Cerignola, mostra personale di Mario Granata a Palazzo Fornari

    "Lo dovevo alla città di Cerignola": inaugurazione sabato 15 e durata sino al 30 novembre, evento promosso da Art&Fatti Aps

    Cultura

    Pubblicato il

    Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Con grande emozione l’associazione Art&Fatti APS presenta la mostra personale del maestro Mario Granata, dal titolo “Lo dovevo alla città di Cerignola”, che sarà inaugurata sabato 15 novembre 2025 alle ore 18:30 presso Palazzo Fornari (Ex Opera)-Piazzale San Rocco, 32, Cerignola (FG). L’esposizione rappresenta un percorso intenso e suggestivo attraverso la lunga carriera artistica di Mario Granata, pittore e scultore di profonda sensibilità, nonché già dirigente scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore” di Cerignola. Le sue opere custodiscono la fatica del lavoro, il respiro della fede e la forza silenziosa della vita, trasformando ogni pennellata e ogni forma in racconto, memoria e testimonianza. In ogni tela e scultura si ritrova la voce autentica di una terra che sa ancora parlare di bellezza semplice, verità e radici. La mostra, visitabile fino al 30 novembre 2025, sarà aperta nei seguenti orari:
    – Dal lunedì al sabato: 17:30-20:30
    – Domenica: 11:00-12:30 | 17:30-20:30
    L’iniziativa rientra nel percorso culturale promosso da Art&Fatti APS, volto a valorizzare gli artisti del territorio e a promuovere la cultura come forma di incontro e crescita collettiva. Per questo evento, inoltre, non mancheranno alcune sorprese in corso d’opera, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente e viva.

