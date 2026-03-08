Contattaci al 3286684015
    Cerignola, musica e diritti per l’8 marzo con “Armonie del Cuore”

    Questa sera al 'Mercadante' anche Lisa Manosperti, finalista di The Voice Senior

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Musica, teatro e impegno civile per celebrare la Giornata internazionale della donna. Questa sera alle 20,00, al Teatro Mercadante di Cerignola, andrà in scena “Armonie del Cuore”, l’evento promosso da Cittadinanzattiva Puglia-Assemblea territoriale di Cerignola, con il patrocinio del Comune di Cerignola, pensato per unire cultura, riflessione sociale e sensibilizzazione sui temi della cura e del rispetto della persona. Protagonista musicale della serata sarà Lisa Manosperti, raffinata vocalist jazz che il grande pubblico ha conosciuto anche grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del programma televisivo The Voice Senior, dove ha conquistato la super finale e milioni di visualizzazioni con la sua audizione online. Al suo fianco il pianista e concertista di fama internazionale Rosario Mastroserio, docente al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e artista che nel corso della sua carriera ha portato la musica italiana in numerosi teatri d’Europa, delle Americhe e dell’Asia.

    La serata sarà condotta dalla giornalista Rosaria Albanese e si articolerà in un dialogo tra musica e parola. Accanto al concerto, infatti, troveranno spazio momenti teatrali affidati all’attrice Antonella Cirillo, con letture e monologhi dedicati al tema della libertà e della dignità femminile. L’evento prevede inoltre un momento di approfondimento sul tema della violenza di genere, con l’intervento della psicologa del Centro Antiviolenza “Titina Cioffi”, che dialogherà con la conduttrice per riflettere sul peso culturale dell’omertà e del giudizio sociale che spesso circondano le donne che denunciano una violenza. Per gli organizzatori, l’8 marzo rappresenta soprattutto un’occasione di responsabilità civile.

    «Non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per riscoprire il valore del rispetto per gli altri e rendere la bellezza della cultura accessibile a tutti», sottolinea Matteo Perchinunno, coordinatore territoriale di Cittadinanzattiva Cerignola. Sulla stessa linea anche la referente del progetto, Margherita Setteducati, che evidenzia lo spirito dell’iniziativa: «Vogliamo che questo 8 marzo ci lasci semi di buoni sentimenti e buoni propositi: parleremo di cura delle persone in condizioni di fragilità, inclusione e impegno civile». “Armonie del Cuore” nasce proprio con l’obiettivo di trasformare una ricorrenza simbolica in un momento di condivisione culturale e di sensibilizzazione collettiva, grazie alla collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa. Durante la serata saranno inoltre ringraziati gli sponsor e i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, in un appuntamento che intende offrire alla città non solo uno spettacolo musicale, ma anche uno spazio di riflessione sul valore della comunità e della solidarietà.

