Cerignola: Natale solidale con “Luci su Piazza Duomo” il 13 dicembre

La magia del Natale sta per accendere il cuore di Cerignola con “Luci su Piazza Duomo”, l’evento simbolo di questo dicembre 2024, organizzato dalla Deputazione Feste Patronali. Sotto la guida di Francesco De Cosmo, la Deputazione supera il suo tradizionale impegno nelle celebrazioni religiose, promuovendo un’iniziativa che unisce cultura, solidarietà e intrattenimento, in collaborazione con la Curia Vescovile, l’associazione culturale Fare Rete e Costruire, con il patrocinio del Comune di Cerignola. “Luci su Piazza Duomo”, in programma venerdì 13 dicembre, dalle ore 18:00 alle 24:00, non sarà solo un’occasione di festa, ma anche un gesto concreto verso le famiglie più in difficoltà. La Deputazione Feste Patronali, attraverso le parrocchie locali, distribuirà biglietti gratuiti per la ruota panoramica ai bambini provenienti da famiglie a basso reddito, regalando un momento di gioia e spensieratezza durante le festività natalizie.

Il presidente De Cosmo sottolinea l’importanza di questo progetto: “Questo evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità, portando la magia del Natale nei luoghi più simbolici di Cerignola. È un segno del nostro impegno nel creare occasioni di condivisione e vicinanza, in cui nessuno si senta escluso”. Le vie e le piazze più iconiche della città si trasformeranno in un palcoscenico di luci e suoni, accogliendo residenti e visitatori in una cornice di festa.

PROGRAMMA

Ore 18:00 Piazza Duomo Apertura con artisti itineranti: Angeli Luminosi , Street Band di Babbo Natale , mascotte e Babbo Natale per i bambini.

Ore 18:30 Viale Roosevelt Esibizione della violinista Rosanna Vastola DJ set con Angelo Erinnio e performance vocale di Julio Cesar Jimenez Oviedo .

Ore 19:30 All’interno del Duomo Concerto del coro gospel Black & Blues , presentato da Antonella Cappelli .

Ore 21:00 Piazza Mercadante Spettacolo musicale con il fisarmonicista Mimmo Cavallo Performance di tango argentino con Alexander Bellarosa e Mariana Avila Degustazioni dei tipici cucoli fritti .



Per ulteriori delucidazioni o informazioni è possibile contattare:

il Presidente della Deputazione, Francesco De Cosmo al 338 9772649