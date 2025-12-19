Cerignola, nuovo assalto a portavalori sulla statale 16 bis

Assalto a un portavalori nella mattinata di oggi lungo la statale 16 bis, in direzione nord, nel tratto che attraversa il territorio di Cerignola. Secondo le prime informazioni, il mezzo blindato sarebbe stato preso di mira da un commando composto da almeno due veicoli di grossa cilindrata, utilizzati per affiancare e bloccare il portavalori. Incendiato anche un veicolo posto di traverso sulla carreggiata.

L’azione si è consumata in pochi minuti, con modalità che lasciano ipotizzare un’operazione pianificata nei dettagli. I malviventi avrebbero costretto il mezzo a rallentare, mettendo in atto manovre pericolose e creando momenti di forte tensione anche per gli altri automobilisti in transito. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla nebbia. Al momento non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno né l’eventuale bottino. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore, con il proseguire delle indagini.