    Cerignola, ottenuto finanziamento di 500mila euro per la bonifica del fiume Ofanto

    Assessore Sforza: “Il progetto prevede interventi che miglioreranno la salubrità e la funzionalità idraulica del canale”

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Comune di Cerignola ha raggiunto un risultato cruciale per la tutela ambientale del proprio territorio. L’azione dell’Assessorato all’Ambiente ha permesso di ottenere un finanziamento di 500mila euro dalla Regione Puglia destinato alla realizzazione degli “interventi di pulizia e manutenzione del fiume Ofanto” nel tratto di competenza comunale. Il finanziamento è stato assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1861 del 21.11.2025, confermando l’attribuzione delle risorse in risposta alla proposta progettuale inviata dal Comune il 30.09.2025. “La cura del nostro territorio passa da atti concreti come questo. Il finanziamento riguarda la bonifica e la manutenzione straordinaria del fiume Ofanto. Il progetto prevede interventi che miglioreranno significativamente la salubrità e la funzionalità idraulica del canale”. Così l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.

    La bonifica del fiume Ofanto è cruciale perché permette di gestire al meglio le acque piovane e mantenere gli alvei puliti, evitando rischi legati al meteo. “Questo successo è il frutto di un lavoro sinergico con gli uffici comunali. Un ringraziamento particolare va al dott. Adriano Antonio Cotugno e a tutto il settore Lavori pubblici, Ambiente, Demanio e Patrimonio per la dedizione e la professionalità dimostrate nel predisporre in tempi celeri la proposta progettuale che ci ha permesso di intercettare le risorse economiche. A garanzia della corretta esecuzione e della trasparenza del progetto, il dott. Cotugno è stato individuato come Responsabile unico del progetto (Rup) e sarà supportato da un apposito gruppo di lavoro”, ha concluso l’assessore Sforza.

