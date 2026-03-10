Contattaci al 3286684015
    Cerignola, partecipazione e applausi per 'Armonie del Cuore'

    Redazione
    Teatro pieno, applausi e richieste di bis: si è chiusa con un grande successo di pubblico la serata ‘Armonie del Cuore’ organizzata da CittadinanzAttiva a Cerignola in occasione della Giornata internazionale della donna. Il sipario si è alzato alle 20 davanti a una sala piena, dalla platea ai palchi superiori, con il pubblico che ha seguito con partecipazione l’intero spettacolo presentato dalla giornalista Rosaria Albanese. Nonostante le temperature non proprio ideali all’interno del teatro, l’atmosfera si è scaldata grazie all’entusiasmo degli spettatori e alla qualità delle esibizioni artistiche. Particolarmente apprezzata la parte musicale della serata, che ha visto sul palco il pianista e concertista Rosario Mastroserio accompagnato dalla concorrente del programma televisivo The Voice Senior, Lisa Manosperti capaci di conquistare il pubblico con una performance molto applaudita. Al termine dello spettacolo non sono mancati momenti di grande coinvolgimento, con il pubblico che ha continuato a chiedere il bis agli artisti protagonisti.

    Durante la serata è stato anche consegnato un riconoscimento istituzionale al patrocinante Comune di Cerignola. A ritirare la targa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale Daniela Conte, responsabile Servizi Culturali e Sociali. Soddisfatti gli organizzatori di Cittadinanzattiva, che hanno sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa. «Non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per riscoprire il valore del rispetto per gli altri e rendere la bellezza della cultura accessibile a tutti», ha dichiarato Matteo Perchinunno, coordinatore territoriale di Cittadinanzattiva Cerignola. Sulla stessa linea anche Margherita Setteducati, referente del progetto: «Vogliamo che questo 8 marzo lasci semi di buoni sentimenti e buoni propositi. La serata ha parlato di cura delle persone in condizioni di fragilità, inclusione e impegno civile».

    Grande soddisfazione anche da parte dell’attrice Antonella Cirillo, della psicologa del CAV Maria Rizzi, e degli sponsor che si sono avvicendati sul palco, felici dell’accoglienza calorosa ricevuta dal pubblico. L’evento si conferma così un momento di incontro tra cultura, musica e partecipazione civica, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni in una serata all’insegna della condivisione.

