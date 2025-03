Cerignola per la Tanzania, acquistati i ventilatori polmonari con la raccolta fondi di Antonio Iaculli

Di Antonio Iaculli, e soprattutto del suo nobile e incessante operato, avevamo iniziato a raccontare lo scorso autunno. Giovane medico di Cerignola, specializzatosi in Anestesia e Rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma, ha posto la sua professione in quanto volontario al servizio di una vasta comunità che versa in condizione di criticità estrema. Si tratta di quella che fa riferimento al polo ospedaliero dell’Allamano Makiungu Hospital di Singida, in Tanzania. Antonio ha illustrato, in un’intervista al nostro sito, lo stato di assoluta precarietà della struttura, che serve un’importante fetta di popolazione avendo a disposizione strumenti obsoleti o malfunzionanti, con la salute e la vita di diversi pazienti (anche molto piccoli) a fortissimo rischio. Sorge quindi l’idea di una raccolta fondi per l’acquisto di strumenti medici di base, per la cui causa si è speso con ardore facendo appello alla sua città, in ogni suo ambito, ricevendo dalla stessa una generosa e commovente risposta. Un seme, quello gettato da Antonio Iaculli, che ha trovato terreno fertile tale da portare i suoi buoni frutti.

A distanza di una manciata di mesi, infatti, è stato possibile portare a termine l’acquisto di nuovi importantissimi strumenti: si tratta di due ventilatori polmonari Monnal T60 per la terapia intensiva del Makiungu Hospital, come ha comunicato il medico concittadino in un post di ringraziamento sul suo profilo Instagram. «L’ultima volta che ci siamo sentiti è stata in occasione dell’evento organizzato dalla scuola primaria Marconi, che ha riscosso un grande successo e ha permesso di raccogliere 4000 euro – ricorda Antonio a lanotiziaweb.it -. Quello è stato un momento davvero emozionante, vedere nei bambini la curiosità della scoperta, chiedere come fosse la vita in un paese povero, come vivessero i loro coetanei, essere sinceramente interessati in quanto accade dall’altra parte del mondo. Domande genuine che mi hanno toccato ancora di più e mi hanno reso orgoglioso dell’enorme successo dell’iniziativa stessa. È la prova tangibile che la sensibilizzazione può unire realtà così diverse, realizzare obiettivi impensabili». E non è stato l’unico importante attestato di generosità ricevuto: «Ci sono state diverse realtà private che sono arrivate a donare 400 euro, imprenditori locali che ne hanno donati 1000, fornendomi anche un supporto significativo nel contattare aziende del settore medico per trovare altro materiale da poter acquistare. Sono veramente fiero della realtà di Cerignola, troppo spesso svilita, e che invece ha risposto alla raccolta fondi in maniera sostanziale».

Una Cerignola che non solo ha donato, ma che si è donata, facendo la differenza in positivo con un altruismo incondizionato, è quella che emerge dal racconto commosso del giovane anestesista. «Dall’evento della scuola Marconi è iniziata una fase di elaborazione dell’ordine dei ventilatori, che ha vissuto fasi molto delicate, a causa delle difficoltà burocratiche nell’organizzare una spedizione in Tanzania. Ma grazie al lavoro dell’azienda da cui abbiamo acquistato, alla dottoressa Manuela Buzzi – responsabile della farmacia dell’Allamano Makiungu Hospital, a Padre Sandro (Alessandro Nava, ndr), e alla onlus di riferimento con cui loro spediscono e ricevono merci dall’Italia, in poco meno di due mesi siamo riusciti a completare la vendita». La generosità dà vita ad altra generosità, come Antonio tiene a testimoniarci, e accade quindi che realtà imprenditoriali del Lazio impegnate nel soccorso e nell’emergenza, tramite una collega comune, abbiano donato scatoloni di materiale sanitario, prevalentemente pediatrico, che è manna del cielo per l’ospedale tanzaniano.

«L’iniziativa ha avuto una risonanza tale ed un impatto così importare su me e i miei colleghi da farci considerare un impegno ancora più attivo nell’ambito delle iniziative solidali di questo tipo» afferma Antonio, che non si fa certo scoraggiare da qualche difficoltà nel far giungere i nuovi strumenti a destinazione: «Ci vorrà un po’ di tempo, verosimilmente qualche settimana, prima che questi due respiratori giungano all’Allamano Makiungu Hospital. Tuttavia sono certo che faranno compiere un passo avanti sorprendente nelle cure dei malati critici di un ospedale che sta diventando progressivamente un punto di riferimento regionale». In conclusione, Antonio Iaculli tiene a ribadire di essere sempre a completa disposizione di chi avesse domande e necessiti chiarimenti circa ogni aspetto dell’iniziativa.

Questo slideshow richiede JavaScript.