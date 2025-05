Cerignola, previste sanzioni per chi non effettua correttamente la raccolta differenziata

Martedì 20 maggio è partita una campagna di controlli a tappeto promossa dal Comune di Cerignola, in collaborazione con la Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana, per verificare il corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla frazione secco residuo (erroneamente chiamato indifferenziata), esposta ogni lunedì sera. In termini tecnici, è stata avviata l’operazione di “bollinatura” dei sacchetti: su ogni busta non conforme è stato applicato un apposito tagliando che indica la motivazione del mancato ritiro. La frazione “secco residuo” la quale raccolta è prevista il martedì, esposta il lunedì sera, consiste in tutti i materiali non altrimenti recuperabili. Carta, plastica, organico e vetro, si ricorda, vanno conferiti nelle giornate previste dal calendario e non vanno assolutamente conferite con il secco residuo il martedì.

L’errato conferimento può verificarsi principalmente per due ragioni: utilizzo di sacchetti non trasparenti o neri, che impediscono agli operatori di verificarne il contenuto; presenza di materiali differenziabili (come carta, plastica, vetro o organico) all’interno della frazione secco residuo. È proprio questa la causa della mancata raccolta in alcune aree cittadine. I rifiuti non conformi non vengono ritirati, in quanto in contrasto con le norme sulla raccolta differenziata. Nella giornata odierna, l’Amministrazione comunale effettuerà controlli mirati, attraverso l’intervento dei Vigili Urbani, per verificare il contenuto dei sacchetti e identificare i trasgressori, cui verranno comminate le sanzioni previste. Le utenze inadempienti non ancora identificate saranno segnalate agli uffici comunali competenti per i successivi provvedimenti. I controlli saranno ripetuti ogni martedì, poiché, nonostante le quotidiane attività di ispezione ambientale e le campagne di sensibilizzazione, Teknoservice continua a rilevare una significativa presenza di materiali recuperabili nei rifiuti indifferenziati, in violazione delle normative vigenti.

Parallelamente, l’Amministrazione intensificherà le attività di sensibilizzazione e repressione, anche grazie all’impiego di fototrappole già attive sul territorio. Particolare attenzione sarà rivolta a quei cittadini che, in queste ore, stanno abbandonando i sacchetti segnalati come non conformi in aree della città già in passato teatro di abbandono illecito di rifiuti. La campagna è stata pianificata a fronte del crescente fenomeno dell’errato conferimento e con l’obiettivo di innalzare la qualità della raccolta differenziata. Emblematico quanto accaduto il 13 maggio scorso, quando, durante le normali attività di raccolta, Teknoservice ha effettuato nuovi rilievi fotografici e un’analisi merceologica sui rifiuti indifferenziati, rilevando che circa il 90% del contenuto era costituito da materiali che avrebbero potuto essere differenziati. “La collaborazione dei cittadini è fondamentale: solo attraverso il rispetto delle regole possiamo garantire una città più pulita ed efficiente dal punto di vista della raccolta dei rifiuti”, è il commento congiunto del Sindaco Francesco Bonito e degli assessori comunali.