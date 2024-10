Si sono perse totalmente le tracce del giovane 32enne cerignolano, Gennaro Fiscarelli, che sabato scorso, in serata, è uscito di casa senza farvi più ritorno. Dalle prime indagini dei Carabinieri, allertati ieri mattina dalla famiglia, sono emersi alcuni elementi poco rassicuranti: il ritrovamento dell’auto del giovane, una Fiat Bravo, completamente carbonizzata in una campagna a ridosso del quartiere Scarafone, e il cellulare poco distante dall’auto, spento, ma risparmiato dalle fiamme. Probabilmente potrebbe restituire informazioni utili agli inquirenti. Stamane sono riprese le indagini nella zona di ritrovamento dell’auto e nel quartiere di residenza del giovane (Fornaci) dove è stata rinvenuta una macchia di sangue, precisamente nella via che costeggia il campo di calcio “Cianci”. La via è stata transennata e chiusa al traffico per i rilievi del caso da parte della Scientifica. Nella mattinata di ieri, le unità cinofile dei Carabinieri avevano effettuato un sopralluogo presso l’abitazione del ragazzo, per provare a rinvenire elementi utili alle ricerche. Non si esclude nessuna pista al momento.