Cerignola protagonista all’incontro con il Ministro Abodi e l’ICSC promosso dall’ANCI

Cerignola è stata autentica protagonista durante l’incontro promosso da ANCI Puglia per discutere di politiche e infrastrutture sportive. L’evento ha visto la partecipazione del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e del management dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, con l’intervento della direttrice commerciale dell’Istituto, Debora Miccio. All’incontro erano presenti il sindaco Francesco Bonito, l’assessora allo Sport Teresa Cicolella, l’assessore al Bilancio Pietro Gianfriddo e il consigliere comunale Matteo Conversano. Durante il convegno è stata evidenziata la capacità e la credibilità dell’amministrazione comunale nel reperire ingenti finanziamenti per la realizzazione di un auditorium, recentemente programmato nel quartiere Torricelli, e per il rifacimento dell’impianto sportivo dedicato a Michele Cianci. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’ANCI a partecipare, con l’obiettivo di offrire spunti utili al Ministro per ampliare le opportunità di sostegno economico ai comuni che intendono investire in nuove strutture sportive. In particolare, abbiamo sottolineato l’importanza di grandi progetti strategici, capaci di trasformare il volto di una città. È stato incoraggiante sentire che il Ministro sarà al nostro fianco, oltre agli auguri ricevuti per la nostra Audace Cerignola!”, ha commentato il sindaco Bonito a margine dell’incontro.