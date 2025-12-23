Contattaci al 3286684015
    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e...

    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

    I fermi operati dagli agenti dopo un lungo inseguimento ad altre due auto

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Dettagliatamente, nell’ambito di specifici servizi predisposti per il contrasto ai reati predatori, personale del Commissariato P.S. di Cerignola, nel transitare in agro di Cerignola, ingaggiava un lungo e pericoloso inseguimento con due autovetture con a bordo soggetti travisati che, alla vista della Polizia, cercavano di sottrarsi a controllo. All’esito di un lungo inseguimento, i malviventi abbandonavano le autovetture utilizzate e proseguivano la fuga a piedi. Gli operatori del Commissariato P.S. di Cerignola riuscivano a bloccare 4 soggetti e a rinvenire nelle autovetture diversi arnesi atti allo scasso e chiavi alterate. Alla luce di ciò, i 4 malviventi venivano tratti in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nei giorni successivi, convalidava l’arresto.

    L’attività espletata evidenzia il costante e quotidiano lavoro svolto dalla Polizia di Stato al servizio della cittadinanza per garantirne la sicurezza. Risulta fondamentale evidenziare che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, i soggetti attualmente indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva. L’interesse pubblico a che sia data notizia, consiste nel risaltare le azioni di contrasto che le Forze dell’ordine mettono in campo per debellare i molteplici fenomeni criminali, anche al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle azioni di contrasto messe in atto dalle Forze dell’ordine.

    Ultimora

    Attualità

    Notte Fantastica 2025, Cerignola ha risposto con entusiasmo

    Cerignola ha risposto con entusiasmo e partecipazione a Notte Fantastica 2025, trasformando il centro...
    Attualità

    “Natale a Torre Alemanna”: cabaret, spettacoli, laboratori per animare le feste di Borgo Libertà

    Dopo le feste del 25 dicembre, riprende il programma della nuova edizione di “Natale...
    Evidenza

    Manutenzione della statale 16: intesa tra Comune di Foggia ed Anas

    Il Comune di Foggia esprime il proprio apprezzamento ad ANAS S.p.A per la sensibilità...
    Attualità

    Cerignola si prepara per gli “Auguri in piazza” il 24 dicembre, Jimmy Sax protagonista del Capodanno

    La Notte Fantastica si è confermata tra gli appuntamenti più attesi del calendario natalizio...
    Politica

    Sgarro, depositata interrogazione consiliare su bonifica del Canale Lagrimaro

    È stata depositata da parte del Consigliere Tommaso Sgarro un’interrogazione per chiedere al Sindaco...
    Calcio

    Cerignola, l’Under 14 della Pro Evolution esclusa dalla fase regionale nonostante la vittoria sul campo

    La Pro Evolution Calcio Cerignola, società calcistica dilettantistica nata nel 2020, denuncia l’esclusione della...

