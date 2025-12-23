Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Dettagliatamente, nell’ambito di specifici servizi predisposti per il contrasto ai reati predatori, personale del Commissariato P.S. di Cerignola, nel transitare in agro di Cerignola, ingaggiava un lungo e pericoloso inseguimento con due autovetture con a bordo soggetti travisati che, alla vista della Polizia, cercavano di sottrarsi a controllo. All’esito di un lungo inseguimento, i malviventi abbandonavano le autovetture utilizzate e proseguivano la fuga a piedi. Gli operatori del Commissariato P.S. di Cerignola riuscivano a bloccare 4 soggetti e a rinvenire nelle autovetture diversi arnesi atti allo scasso e chiavi alterate. Alla luce di ciò, i 4 malviventi venivano tratti in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nei giorni successivi, convalidava l’arresto.

L’attività espletata evidenzia il costante e quotidiano lavoro svolto dalla Polizia di Stato al servizio della cittadinanza per garantirne la sicurezza. Risulta fondamentale evidenziare che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, i soggetti attualmente indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva. L’interesse pubblico a che sia data notizia, consiste nel risaltare le azioni di contrasto che le Forze dell’ordine mettono in campo per debellare i molteplici fenomeni criminali, anche al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle azioni di contrasto messe in atto dalle Forze dell’ordine.