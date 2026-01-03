Cerignola riacciuffato nel recupero dal Picerno, 1-1 amaro al “Curcio”

Il Cerignola sciupa tutto nel recupero, facendosi rimontare dal Picerno quando il primo blitz della storia al “Curcio” sembrava cosa fatta: finisce 1-1 con i gialloblù in inferiorità numerica, inizia con un pari il girone di ritorno. Nel primo impegno del 2026, Maiuri rispolvera dal 1′ Ligi in difesa, in sostituzione dell’infortunato Gasbarro: spazio anche a Moreso in mediana, Gambale ancora una volta terminale offensivo. Bertotto disegna i suoi con un 4-3-3, schierando il tridente assemblato da Cardoni-Abreu-Esposito e col debutto del nuovo arrivato Franco. Appena mezzo giro di lancette ed arriva la prima occasione per i padroni di casa: Cardoni, all’altezza dell’area piccola, tocca debolmente su un cross proveniente dalla sinistra. I gialloblù progressivamente prendono campo e al 18′ Russo sulla corsia mancina sfida e salta Salvo, conclusione sul primo palo su cui Marcone non si fa sorprendere, col portiere a deviare in corner. Alla mezzora la migliore occasione della prima frazione, sempre a firma ospite: illuminante corridoio trovato da D’Orazio, Gambale non ha però l’istinto famelico, facendosi ribattere il tiro con un piede da Marcone, che tiene il punteggio sulla parità. Il Picerno si fa vedere nello spezzone conclusivo con un traversone diventato pericoloso di Franco: Iliev con un colpo di reni alza sulla traversa al 40′. Si va all’intervallo sullo 0-0 ed una partita sostanzialmente bloccata e andata avanti a sporadiche fiammate.

Così come nel primo tempo, all’alba della ripresa subito una pallagol rilevante: al termine di una manovra ben congegnata, Parlato assiste D’Orazio, su cui si esalta Marcone con deviazione in corner. Dal tiro dalla bandierina, l’estremo difensore lucano replica pure sulla capocciata di Gambale. Matura così il tempo per il vantaggio degli ofantini: minuto 51, D’Orazio mette il turbo sulla sinistra, doppio passo e diagonale a superare Marcone, per il quarto centro in campionato dell’esterno offensivo ex Spal. Lo stesso autore del gol (nuova prova eccellente) lascia il campo per Cuppone, mentre Bertotto immette Guadagni oltre ad aver in precedenza inserito Gemignani e Rillo sugli esterni. Maiuri cambia poi Moreso e Parlato per Vitale e Spaltro, un tentativo per parte centrale di Franco e Cuppone, con l’Audace a dare l’impressione di gestire senza particolari affanni. a dare una mano ai melandrini tuttavia è Vitale, ingenuo nel farsi espellere per doppia ammonizione all’88’. Il Picerno così pareggia al 92′: Martinelli sventa sulla linea la botta di Gemignani, è vincente invece il tap in del difensore Frison. Spezzone conclusivo in apnea per le ‘cicogne’, rischio all’ultimo secondo su un diagonale a lato di non molto, ma almeno il punto è portato a casa.

Diventano 25 i punti in classifica dell’Audace, che torna a muovere il totalizzatore dopo il ko col Benevento: nel prossimo turno, domenica al “Monterisi” arriverà il Potenza nella seconda sfida consecutiva con una lucana.

PICERNO-AUDACE CERIGNOLA 1-1

Picerno (4-3-3): Marcone; Salvo (59’ Gemignani), Frison, Bellodi (73’ Bassoli), Pistolesi (59’ Rillo); Djibril (73’ Baldassin), Franco, Pugliese (66’ Guadagni); Cardoni, Abreu, Esposito E.. A disposizione: Summa, Esposito A., Perri, Santarcangelo, Santaniello, Del Fabro, Bianchi, Bocic. Allenatore: Valerio Bertotto.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Parlato (73’ Spaltro), Moreso (73’ Vitale), Cretella, Russo; D’Orazio (66’ Cuppone), Paolucci (87’ Ruggiero); Gambale (87’ Dabizas). A disposizione: Greco, Fares, Ballabile, Giuliodori, Cocorocchio, Iurilli, Ianzano, Labranca. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 51’ D’Orazio (AC), 92’ Frison (P).

Ammoniti: Pistolesi, Bellodi (P). Espulso: Vitale (AC) all’88’ per doppia ammonizione.

Angoli: 6-7. Fuorigioco: 0-0 Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

Arbitro: Aldi (Lanciano). Assistenti: Rossini (Genova)-Balducci (Empoli). Quarto ufficiale: Liotta (Castellammare di Stabia). Operatore FVS: Martinelli (Potenza).