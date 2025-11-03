Contattaci al 3286684015
    Cerignola: riflessioni, calcio e socialità per la “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”

    Domani 4 novembre, un evento promosso dal Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un momento di riflessione e di socializzazione per sensibilizzare il territorio sul tema riguardante i migranti e i rifugiati che vivono nelle nostre comunità. È il senso dell’iniziativa “Migranti, Missionari di speranza” in programma martedì 4 novembre 2025 a Cerignola in occasione della “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”, che dal 1914 offre l’opportunità di esprimere vicinanza e solidarietà a tutte quelle persone che, per molteplici ragioni, sono costrette a spostarsi e a vivere in condizioni di vulnerabilità. Il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e all’Emarginazione Sociale e il Centro Servizi “Stazioni di posta” attivati dall’Ambito Territoriale di Cerignola hanno quindi organizzato un evento che inizierà alle ore 17.00 con l’accoglienza dei partecipanti provenienti dalle varie realtà del nostro territorio.

    Seguirà un momento di riflessione guidato da fra Marco Tarricone e in seguito presso l’adiacente parrocchia dello Spirito Santo, in via Terminillo, si svolgerà il quadrangolare “La partita solidale”, che vedrà la partecipazione di squadre con tutti i colori del mondo coordinate dai referenti dei progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione – di Cerignola, dall’Equipe del Centro Servizi per il Contrasto alle Povertà e dalla parrocchia dello Spirito Santo. Il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e all’Emarginazione Sociale di Cerignola è gestito dal raggruppamento temporaneo di impresa composto dalle cooperative sociali Un Sorriso per tutti (in qualità di ente capofila), Medtraining, Altereco, SocialService, Alice e l’evento sarà in collaborazione con il Centro Servizi “Stazioni di posta”, Fondazione Migrantes, associazione di volontariato San Giuseppe. La struttura si trova a Cerignola in via Gran Sasso snc (alle spalle della parrocchia dello Spirito Santo) dove vengono offerti diversi servizi tra i quali orientamento al lavoro, consulenza legale, corsi di alfabetizzazione, disbrigo pratiche amministrative, supporto inserimento abitativo, assistenza sanitaria.

    Ultimora

    Attualità

    Danni al Bar Reale, il Comitato per la Tutela dei Commercianti attacca l’Amministrazione

    Il Comitato per la Tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime la...
    Sport

    Prima vittoria piena in campionato per la Flv Cerignola: 3-0 alla Volare Benevento

    Serviva un riscatto dopo lo stop di Monopoli e così è stato: nella quarta...
    Sport

    La Pallavolo Cerignola torna alla vittoria, espugnata Teramo al tie break

    Dopo la sconfitta esterna di Pomezia, la Pallavolo Cerignola ritrova il successo al tie-break...
    Calcio

    Poker Atalanta che espugna il Monterisi. Finisce 2-4 con l’Audace Cerignola

    Ancora una sconfitta 2-4 contro l'Atalanta U23, per un Cerignola che non riesce più...
    Calcio

    Cercasi sorriso anche in campionato, il Cerignola riceve l’Atalanta Under 23

    É un Audace Cerignola alla famelica ricerca di un risultato positivo, quello che affronterà...
    Cronaca

    Arrestato dalla Polizia un pluripregiudicato cerignolano, deve scontare un cumulo pena di otto anni

    I poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Cerignola, unitamente alla...

