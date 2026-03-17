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    HomeNotizieAttualitàCerignola riscopre il Casino San Lorenzo per le giornate Fai di primavera

    Cerignola riscopre il Casino San Lorenzo per le giornate Fai di primavera

    La struttura apre le sue porte il 21 e 22 marzo: visite guidate la mattina (ore 10-13) e nel pomeriggio (ore 15-18:30)

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Sabato 21 e domenica 22 marzo, durante le Giornate FAI di Primavera, sarà aperto alle visite il Casino San Lorenzo, sito in Contrada Quarto, all’interno della struttura ricettiva “Masseria San Lorenzo-dal 1772”, già Villa Bautier. Il Casino, in stile vanvitelliano, si trova su un poggio leggermente rialzato rientra nella storica tenuta di Torre Quarto, ed era, al suo interno, un luogo ideale per il soggiorno nobiliare e per il controllo agricolo del vasto territorio circostante. Le visite, della durata di un’ora circa, saranno curate dai volontari del FAI: avranno luogo la mattina, dalle 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:30, aperte a un massimo 25 visitatori per turno. Il primo giorno di apertura vi sarà, inoltre, alle ore 11:00, una tavola rotonda con gli interventi Emanuele Cirillo Farrusi (membro della famiglia già proprietaria del Bene) e il Prof. Saverio Russo (Presidente del FAI Puglia), i quali dialogheranno sulla storia della cascina, con un focus sulle vicende riguardanti i moti sindacalisti Divittoriani. Il tour proseguirà anche alle Cantine di Torre Quarto e, per i visitatori che lo vorranno, sarà possibile fermarsi a pranzo in loco presso “Masseria San Lorenzo-dal 1772” (per info e prenotazioni chiamare il 380 217 6286).

    Storia e stile del Casino San Lorenzo

    Nella Puglia dei Dauni, su di un poggio circondato da boschi, sorge l’antica Casina San Lorenzo, piccolo gioiello di architettura che conserva intatto il fascino e lo spirito del ‘700, epoca di sontuosi banchetti e feste memorabili. Ora rappresenta una delle più belle dimore storiche del sud Italia ed è pronta a far rivivere quelle antiche atmosfere. La villa, edificata nel ‘600 e acquistata dalla famiglia Cirillo nel 1772, è posta a circa 4 Km dall’abitato di Cerignola ed è un antico casino di caccia appartenuto alla famiglia Coccia, acquistata dai Cirillo Farrusi nel 1700 unitamente al palazzo Coccia posto nell’abitato di Cerignola. La villa ha un’ampia scalinata a forma di calice, molto simile a quella della villa vesuviana di Campolieto ed ha un portale di particolare pregio storico architettonico, anch’esso di scuola vanvitelliana, composto da due amorini uno rappresentante la Dea Pomona con cascate di frutta e l’altro Liber o Bacco, Dio del vino con in mano un calice; il portale è sorretto da due cariatidi. Sul portale trionfa questa antica incisione in latino: “Has Pomona colit et Liber an usquam posse per autumnem laetior esse putes”, ovvero “Pomona risiede in questa terra: e tu, Bacco, potresti pensare di essere più felice altrove?”.

    Con questo motto, inciso in latino sull’architrave dell’ingresso, due amorini posti sul portale d’ingresso, salutano gli ospiti con un brindisi, testimoni dell’antica tradizione dell’accoglienza del Casino di San Lorenzo, da oltre 200 anni. La famiglia Cirillo Farrusi ne commissionò il disegno all’architetto Luigi Vanvitelli, già autore della dimora napoletana Villa Campolieto, forse la più bella del miglio d’oro delle Ville Vesuviane. Il portale con la scalinata sono stati realizzati quando il celebre architetto soggiornò per alcuni mesi nelle terre del Tavoliere, per disegnare le saline di Margherita di Savoia, su incarico dei Borbone. Rinasce così il “luogo delle delizie” della Napoli del ‘700 che il Vanvitelli volle ricreare in terra dei Dauni.

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