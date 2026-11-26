Si infiamma il dibattito politico a Cerignola, con un durissimo botta e risposta tra Tommaso Sgarro e il sindaco Francesco Bonito. A innescare lo scontro è stato un comunicato diffuso nella giornata di ieri dall’esponente di Prossima, al quale il primo cittadino ha replicato questa mattina con una lunga nota dai toni altrettanto accesi. Un confronto che, partendo dalla vicenda del Consorzio Bacino FG4, si estende alla gestione amministrativa, alla storia politica dei due protagonisti e alle prospettive del centrosinistra cittadino.

«Il sonno della ragione genera mostri», esordisce Sgarro, definendo Bonito «l’uomo sbagliato al momento giusto, che culturalmente non ha nulla a che fare con la sinistra, ma che si è sempre avvantaggiato dello spirito di appartenenza e di responsabilità del popolo progressista per i suoi successi elettorali». Nel mirino di Sgarro finiscono soprattutto la gestione della maggioranza consiliare e le recenti vicende relative al Consorzio Bacino FG4. L’esponente politico contesta al sindaco la contraddittorietà delle sue posizioni, ricordando come Bonito, secondo la sua ricostruzione, «prima rinnova il contratto della direttrice del Consorzio Bacino FG4, poi fa gestire da questo un appalto da 110 milioni di euro e poi lo giudica un covo di malaffare perché lui ha fiuto». L’affondo coinvolge anche i consiglieri di maggioranza, chiamati, secondo Sgarro, a decidere «se rispondere supinamente “obbedisco” ancora una volta oppure lasciare il re nudo di fronte alle sue responsabilità». Durissimo, infine, il giudizio sull’esperienza amministrativa del primo cittadino: «Bonito è stato una sciagura per la città e il centrosinistra. Bonito non è né può essere padre politico di nulla, la sua storia lo dimostra».

Non si è fatta attendere la replica del sindaco, che ha risposto punto per punto alle affermazioni di Sgarro, senza risparmiare giudizi personali e politici. «Leggo un violento attacco di Tommaso Sgarro contro la mia persona e non posso esimermi dal rispondergli, molto dolendomi, peraltro, di averlo sopravvalutato. È persona mediocre politicamente e politicamente maleducata», esordisce Bonito. Il primo cittadino rivendica la propria appartenenza alla cultura politica della sinistra, ripercorrendo l’esperienza nella magistratura, l’impegno in Magistratura Democratica, l’attività parlamentare e gli incarichi nazionali ricoperti nell’ambito della giustizia. Al contempo, contesta a Sgarro le sue scelte politiche e il rapporto con l’ex sindaco Franco Metta e con Vitullo. Sul terreno della nobiltà politica, Bonito richiama invece la scelta di rinunciare all’indennità di carica da sindaco, sostenendo di aver così lasciato nelle disponibilità della città oltre 300mila euro.

È tuttavia sul tema dell’unità del centrosinistra che lo scontro assume una valenza più marcatamente politica. Bonito attribuisce a Sgarro la responsabilità di diverse divisioni maturate negli anni, dalle vicende interne al Partito Democratico alla candidatura a sindaco del 2021, fino alle più recenti dinamiche interne a Prossima. Secondo il primo cittadino, Sgarro avrebbe «decretato, unilateralmente e inaudita altera parte, la rottura di ogni alleanza di campo largo per le prossime elezioni comunali». Bonito rivendica inoltre i risultati della propria amministrazione e la vittoria elettorale del 2021, maturata attraverso un’alleanza che, a suo giudizio, aveva anticipato la formula politica del campo largo. «Quello che ha fatto questa amministrazione non lo ha fatto nessuno», afferma il sindaco, prima di concludere con un ulteriore affondo: «È ora chiara la ragione per la quale Tommaso Sgarro ha perso tutte le competizioni politiche alle quali ha partecipato, congressi compresi!».

Al di là dell’asprezza dei toni e delle reciproche delegittimazioni, resta evidente la profondità della frattura politica. Se Sgarro pone al centro del proprio intervento la gestione amministrativa e le responsabilità della maggioranza, Bonito concentra la replica sulla propria storia politica, sulle contraddizioni che attribuisce al suo interlocutore e sulle prospettive delle alleanze. Rimane invece senza una risposta puntuale, nella nota del sindaco, la questione relativa al Consorzio Bacino FG4, da cui aveva preso le mosse una parte significativa dell’attacco di Sgarro. Lo scontro sembra così assumere i contorni di un confronto anticipato in vista delle prossime elezioni comunali. A essere in discussione non è soltanto il bilancio dell’amministrazione uscente, ma anche la leadership, il perimetro delle alleanze e la possibilità di ricomporre un centrosinistra che appare sempre più diviso.