    Cerignola, scuole al freddo: fra preoccupazione dei genitori e l'auspicio di interventi

    Cerignola, scuole al freddo: fra preoccupazione dei genitori e l’auspicio di interventi

    La nuova ala della "Di Vittorio" e il plesso della "Don Bosco" senza riscaldamenti accesi: si attendono azioni dell'Amministrazione comunale

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il tema dei riscaldamenti negli edifici scolastici si ripropone ogni autunno, appena si verificano con costanza cali delle temperature e maltempo. Anche quest’anno non fa eccezione, perché diversi plessi sono ancora al freddo e gli impianti non sono stati avviati o riscontrano dei problemi, nonostante sia fissata al 15 novembre per legge l’accensione. É il caso ad esempio della nuova ala della scuola primaria “Di Vittorio” (con lezioni interrotte sino a domani), idem dicasi per la secondaria di primo grado “Don Bosco”. Una mamma di un alunno ha inviato una mail in redazione, sottolineando che i ragazzi sono costretti a seguire le lezioni al freddo, rimarcando come tale questione sia ormai una consuetudine ogni anno. Una delegazione di genitori si è perfino recata di persona al Comune, senza tuttavia avere riscontri effettivi.

    «Siamo esasperati, perché è tutto a nostro discapito o meglio dei ragazzi: tenerli a casa non è giusto, è un loro diritto andare a scuola e avere i riscaldamenti funzionanti. Non è giusto fregarsene e ogni anno avere lo stesso problema», spiega ancora la nostra lettrice. Dando spazio a questo appello, ci auguriamo che qualcuno dall’Amministrazione si faccia carico della risoluzione del caso, per evitare rallentamenti nelle lezioni o che le classi siano decimate allo scopo di proteggersi da malanni.

