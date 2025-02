Cerignola show: 5-1 alla Turris e primato saldo in C

Vittoria e spettacolo dell’Audace Cerignola che piega 5-1 una Turris non irresistibile. Il Cerignola deve rinunciare a Capomaggio in mezzo al campo, mentre i campani, tranne qualche veterano, vedono il proprio 4-3-3 infarcito di molti calciatori del settore giovanile.

In avvio di gara sobbalza il pubblico per un colpo di testa di Tascone (2′) su punizione di Achik ma l’arbitro annulla per offside. Al minuto 9 uno due micidiale Salvemini-D’Andrea con il numero 9 che va a rete per il temporaneo 1-0. Passano due minuti e Salvemini in contropiede se ne va sulla destra: dentro per D’Andrea che calcia a rete, Iuliano non trattiene ma D’Andrea (11′) raddoppia 2-0. Venti minuti di gioco e il Cerignola sfiora il terzo gol colpendo la traversa da calcio d’angolo. La prima opportunità per la Turris arriva alla mezz’ora con Trotta che costringe Greco alla respinta. Minuto 36 Tascone devia un tiro che va a rete di Achik, l’arbitro annulla nuovamente, come in avvio di gara. La risposta è una bordata dalla distanza du Giannone. Cambio di fronte, Achik (38′) lanciato a rete, la tocca sull’uscita del portiere, sombrero e 3-0. Due minuti più tardi, Paolucci entra in area, Salvemini (40′) di prima ed è 4-0. Il Cerignola non si ferma e al 43′ sfiora la quinta rete con un’azione articolata che ha visto andare al tiro D’Andrea e Achik.

Nella ripresa spazio a Santarcangelo e Sainz-Maza. Proprio quest’ultimo al 48′ prova con un tiro a giro a sorprendere Iuliano. La Turris di fatto pare arresa alla supremazia gialloblù; gli ofantini se la giocano ma senza infierire. Al minuto 56 però è la Turris, col suo capitano Giannone, a sorprendere l’Audace: si invola a destra il numero 10, supera Greco in uscita e preciso va a rete per il 4-1. Al 69′ ci prova Visentin, da calcio d’angolo. Risponde con un sinistro da distanza siderale Giannone. Sainz-Maza si divora una rete al 72′. Russo (75′) col destro direttamente in porta, si salva la Turris. Un minuto più tardi Sainz-Maza a rete, ma Iuliano c’è e devia in angolo. Murato anche Nicolao nell’ennesima azione da goal del Cerignola. Allo scadere Volpe di testa. Nel primo dei quattro minuti di recupero Santarcangelo (91′) da posizione non facile mette la sua firma sul match segnando il quinto goal degli ofantini: 5-1. Prova la replica Casacchia ma Greco è attento sul tiro dalla distanza. Sul 5-1 si chiude una gara che consolida il primo posto nel girone C per l’Audace Cerignola.

Audace Cerignola-Turris 5-1

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Gonnelli, Visentin, Martinelli; Russo, Tascone, Bianchini (18’ st Nicolao), Paolucci (36’ st Mcjannet), Achik (1’ st Sainz-Maza); D’Andrea (23’ st Volpe), Salvemini (1’ st Santarcangelo). A disp.: Saracco, Fares, Coccia, Ligi, Faggioli, Velasquez, Romano, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele 8.

TURRIS (4-3-3): Iuliano; Boli, Desiato, Imparato (21’ st Sabatino), Porro; Pugliese, Morrone, Armento; Giannone (41’ st Giglio), Trotta (41’ st Casacchia), Nocerino (32’ st Pisacane). A disp.: Fallani, Suppa, Centro, Francese, D’Ambrosio. All. Iuliano

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

NOTE: Pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico, con 2400 spettatori.

Ammoniti: 24’ GonnelliReti: 9’ Salvemini, 11’ D’Andrea, 38’ Achik, 40’ Salvemini, 56’ Giannone, 45’ st + 1’ Santarcangelo

Angoli: 4-1

Recupero: 1’; 4’.