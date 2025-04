Cerignola: si è dimesso questa mattina Lasalvia, assessore ai Lavori Pubblici

L’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, ha protocollato questa mattina le dimissioni dalla carica, ringraziando il sindaco e i membri della giunta per il percorso comune di questi mesi. Alla base della decisione motivazioni esclusivamente personali. Il sindaco Francesco Bonito ha commentato la decisione: “Ringrazio Michele Lasalvia per il complesso lavoro portato avanti in questi mesi con competenza, dedizione, passione, e amore di questa città. Non nego che la notizia mi ha rattristato ma sono consapevole che il rapporto instaurato con Michele vada oltre il piano politico ed istituzionale. Nell’assessore Lasalvia ho trovato, infatti, un amico ed un valido consigliere”. Sulla ricomposizione della giunta ha aggiunto: “Sono al lavoro per ricomporre la compagine di governo cittadino in termini brevi per garantire operatività a servizio della nostra comunità”.