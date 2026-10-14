Cerignola si mobilita, la Puglia si mobilita: servono misure urgenti. Si attendono risposte dal Governo

Cerignola si mobilita e con essa un pezzo importante dell’economia pugliese. Agricoltori, olivicoltori e autotrasportatori alzano la voce contro una situazione che rischia di diventare insostenibile: da un lato il caro carburanti, che incide pesantemente sui costi di produzione e trasporto, dall’altro il crollo dei prezzi dell’olio, che mette in ginocchio un comparto strategico per l’economia locale.

Due iniziative nella giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre, accomunate dalla richiesta di misure urgenti e risposte concrete da parte del Governo e delle istituzioni regionali.

La prima mobilitazione, annunciata per le ore 9 nella zona Castello, prevede la partecipazione di agricoltori e autotrasportatori con camion e trattori agricoli. Il corteo attraverserà il corso cittadino per poi proseguire sulla Statale 16. Una manifestazione che intende richiamare l’attenzione soprattutto sull’aumento dei costi del carburante e sulle conseguenze per chi lavora quotidianamente nei campi e sulle strade.

Nel pomeriggio, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Cerignola, è invece prevista la mobilitazione del mondo olivicolo, promossa per sollecitare interventi a sostegno di una filiera alle prese con prezzi sempre più bassi e margini economici ridotti.

Tra le richieste avanzate figurano l’introduzione di un documento di trasporto elettronico per olive e olio, un piano straordinario di stoccaggio per sostenere le quotazioni e l’istituzione di un tavolo tecnico di emergenza con tutti gli attori della filiera. Si chiede inoltre il riconoscimento dello stato di crisi del settore olivicolo e oleario, insieme a misure compensative per il caro carburanti e al sostegno dei frantoi. Due mobilitazioni, dunque, che raccontano un disagio comune: quello di settori produttivi fondamentali per Cerignola e per l’intera Puglia, stretti tra costi crescenti e ricavi insufficienti.

La protesta si traduce in una richiesta precisa alle istituzioni: non più soltanto attenzione, ma provvedimenti capaci di garantire sostenibilità economica alle imprese e prospettive a chi lavora. Ora si attendono risposte dal Governo. Perché la crisi dell’agricoltura, dell’olio e dell’autotrasporto non riguarda soltanto gli operatori del settore, ma investe l’economia e il futuro di un intero territorio.