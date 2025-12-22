Contattaci al 3286684015
    Cerignola si prepara per gli “Auguri in piazza” il 24 dicembre, Jimmy Sax protagonista del Capodanno

    Dopo il successo della Notte Bianca, finanziata dall’amministrazione comunale, il 24 dicembre e il 1° gennaio in programma due nuovi grandi eventi

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Notte Fantastica si è confermata tra gli appuntamenti più attesi del calendario natalizio cerignolano, capace di trasformare per una serata il Corso cittadino in una cornice di musica, tradizioni, cultura, socialità e divertimento. Un successo interamente finanziato dall’Amministrazione comunale e organizzato da Ideando, con la collaborazione delle realtà del territorio, da Cittadinanzattiva agli imprenditori della città. All’inaugurazione del 20 dicembre sera, nel cuore di via Mascagni, tra i mercatini allestiti dall’Arciconfraternita dell’Assunta, erano presenti la Presidente del Consiglio comunale Sabina Ditommaso, l’assessora al Turismo e ai Grandi Eventi Teresa Cicolella e l’assessora alle Attività Produttive Aurelia Tonti, insieme al consigliere comunale Francesco Sorbo, che ha profuso grande impegno nel supportare l’organizzazione e la riuscita dell’evento. A chiudere la serata, il concerto di Giusy Ferreri in Piazza della Repubblica, al termine di un evento che ha richiamato visitatori anche dai comuni limitrofi.

    E Cerignola rilancia, proseguendo la sua offerta di eventi per le festività del 24 dicembre e del 1° gennaio. Si parte la Vigilia di Natale con l’ormai tradizionale appuntamento di “Auguri in Musica”, targato Sgaramella Eventi: il corso cittadino si trasformerà in un vero e proprio salotto urbano, luogo di incontro e condivisione per scambiarsi gli auguri. Si esibiranno otto grandi artisti con dj set no stop, da Danny Roma a Tormento, davanti a 10 attività commerciali lungo tutto il corso cittadino, in Villa comunale sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli, sono previsti poi momenti di intrattenimento con Uccio De Santis, comico di fama nazionale noto per Mudù e per la partecipazione a Made in Sud su Rai 2.

    Ad aprire il 2026 sarà Jimmy Sax: il sassofonista, forte di oltre 250 milioni di visualizzazioni per il brano No Man No Cry e artista di fama internazionale, sarà protagonista in Piazza Castello, nuova e suggestiva cornice per un concerto inedito che accompagnerà la città nel saluto al primo giorno del nuovo anno.

