Cerignola si prepara per gli “Auguri in piazza” il 24 dicembre, Jimmy Sax protagonista del Capodanno

La Notte Fantastica si è confermata tra gli appuntamenti più attesi del calendario natalizio cerignolano, capace di trasformare per una serata il Corso cittadino in una cornice di musica, tradizioni, cultura, socialità e divertimento. Un successo interamente finanziato dall’Amministrazione comunale e organizzato da Ideando, con la collaborazione delle realtà del territorio, da Cittadinanzattiva agli imprenditori della città. All’inaugurazione del 20 dicembre sera, nel cuore di via Mascagni, tra i mercatini allestiti dall’Arciconfraternita dell’Assunta, erano presenti la Presidente del Consiglio comunale Sabina Ditommaso, l’assessora al Turismo e ai Grandi Eventi Teresa Cicolella e l’assessora alle Attività Produttive Aurelia Tonti, insieme al consigliere comunale Francesco Sorbo, che ha profuso grande impegno nel supportare l’organizzazione e la riuscita dell’evento. A chiudere la serata, il concerto di Giusy Ferreri in Piazza della Repubblica, al termine di un evento che ha richiamato visitatori anche dai comuni limitrofi.

E Cerignola rilancia, proseguendo la sua offerta di eventi per le festività del 24 dicembre e del 1° gennaio. Si parte la Vigilia di Natale con l’ormai tradizionale appuntamento di “Auguri in Musica”, targato Sgaramella Eventi: il corso cittadino si trasformerà in un vero e proprio salotto urbano, luogo di incontro e condivisione per scambiarsi gli auguri. Si esibiranno otto grandi artisti con dj set no stop, da Danny Roma a Tormento, davanti a 10 attività commerciali lungo tutto il corso cittadino, in Villa comunale sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli, sono previsti poi momenti di intrattenimento con Uccio De Santis, comico di fama nazionale noto per Mudù e per la partecipazione a Made in Sud su Rai 2.

Ad aprire il 2026 sarà Jimmy Sax: il sassofonista, forte di oltre 250 milioni di visualizzazioni per il brano No Man No Cry e artista di fama internazionale, sarà protagonista in Piazza Castello, nuova e suggestiva cornice per un concerto inedito che accompagnerà la città nel saluto al primo giorno del nuovo anno.

