    Cerignola, sicurezza e commercio: «Il Comune smetta con la propaganda e guardi in casa propria»

    La nota congiunta dell'onorevole Lovecchio e di Dercole, segretario cittadino di Forza Italia

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    L’onorevole Giorgio Lovecchio e Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia, prendono posizione sugli ultimi fatti di cronaca (rapine e danneggiamenti) ai danni di esercizi commerciali a Cerignola, nella nota stampa che riportiamo integralmente.

    La rapina di ieri mattina ai danni di un negozio di ottica è solo l’ennesimo episodio di una escalation criminale che sta mettendo in ginocchio Cerignola. Davanti a questa emergenza, l’Assessore Cicolella ha pensato bene di attaccare il Governo parlando di riarmo e di ponte sullo Stretto, temi che nulla hanno a che fare con il dramma che vivono ogni giorno i nostri commercianti. Lo stesso Comune ammette che i commercianti sono in difficoltà a causa della concorrenza dell’online. Ma invece di sostenerli, li colpisce ulteriormente con politiche scellerate: piste ciclabili e pedonalizzazioni imposte senza ascolto, chiusure di strade e interventi che penalizzano il commercio di prossimità. È una miopia amministrativa che danneggia chi ogni giorno alza la saracinesca e mantiene viva la città. Il Comitato a tutela dei Commercianti e delle Partite IVA ha già indicato, con chiarezza, sei misure urgenti e concrete:

    1. Maggiore presenza delle forze dell’ordine.
    2. Operazioni strade sicure.
    3. Istituzione di zone rosse.
    4. Elevare il Commissariato a primo livello.
    5. Potenziare e riparare la videosorveglianza.
    6. Maggiore presenza dei vigili urbani già in servizio.
    Queste sono proposte operative e immediate, che l’amministrazione comunale deve fare proprie senza perdere tempo. Il Comune ha il dovere di attivarsi oggi stesso con Prefetto e Questore per un piano straordinario di sicurezza. Non si va a chiedere “più uomini” a Roma se prima non si sono mossi tutti i passi a livello locale. Il Ponte sullo Stretto, tanto criticato dall’Assessore, è un’opera strategica che porterà benefici economici alla Sicilia, alla Calabria e a tutto il Paese. Usarlo come pretesto per fare propaganda politica, invece di affrontare i problemi locali creati dalle stesse politiche comunali, è un’offesa all’intelligenza dei cittadini. Noi di Forza Italia siamo pronti a sostenere ogni richiesta di rafforzamento delle forze dell’ordine, ma pretendiamo che il Comune smetta di fare propaganda e cominci a lavorare seriamente per la sicurezza e il futuro del commercio di Cerignola.

