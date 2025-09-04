Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeEvidenzaCerignola, sicurezza urbana: istituita la zona rossa su richiesta dell'Amministrazione e delle...

    Cerignola, sicurezza urbana: istituita la zona rossa su richiesta dell’Amministrazione e delle categorie

    Il Sindaco Bonito: “Una risposta concreta alle esigenze di sicurezza di commercianti e di cittadini”. L’assessora alla Sicurezza Cicolella: “Uno strumento che si aggiunge a quelli già messi in campo”

    EvidenzaPolitica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La sicurezza urbana a Cerignola si rafforza con l’istituzione della “Zona Rossa”, una misura operativa che risponde a una richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale e condivisa con le associazioni di categoria e dei commercianti. Il provvedimento è stato accolto dal Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ieri mattina. Il Sindaco Francesco Bonito ha ringraziato il Prefetto per la disponibilità e l’attenzione dimostrate, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato tra le istituzioni. “L’istituzione della Zona Rossa rappresenta un passo ulteriore per dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza di commercianti, categorie professionali e cittadini,” ha dichiarato il Sindaco. “La sicurezza è una priorità che può essere gestita efficacemente solo con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale”.

    L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che l’Amministrazione ha avviato per potenziare il livello di sicurezza in città. Tra le misure già attive, si annoverano l’introduzione del Daspo urbano, con oltre dieci provvedimenti già applicati, e un investimento di un milione di euro (attraverso fondi PNRR) per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Questi strumenti mirano a migliorare la capacità di controllo e prevenzione sul territorio.

    L’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha commentato l’adozione del nuovo provvedimento in un’ottica di sinergia e integrazione. “La ‘Zona Rossa’ è un ulteriore strumento che si aggiunge a quelli che abbiamo già messo in campo”, ha spiegato l’assessora. “Il suo impatto sarà effettivo se accompagnato da un presidio costante delle forze dell’ordine e da una chiara definizione delle regole. L’efficacia di questa misura, come per le altre, si valuterà nel tempo e richiederà la costante integrazione con l’attività di prevenzione che già stiamo svolgendo. Continueremo a lavorare per rendere la nostra città più sicura e vivibile, con l’impegno di tutti”. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a implementare misure concrete e condivise, mantenendo un confronto costante con le categorie produttive e la collaborazione con le istituzioni preposte alla sicurezza.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Regione

    Grano, crollo del prezzo. Cia Puglia: “Agguato che uccide la cerealicoltura”

    “Le quotazioni del grano elaborate dalle Borse Merci di Bari e di Foggia sono...
    Attualità

    Mostra di paramenti sacri dello stilista Gerri Errico a Cerignola dal 6 al 9 settembre

    A Cerignola, durante i giorni della festa patronale, sarà aperta al pubblico una suggestiva...
    Attualità

    Cerignola, al Centro “Vita” una mostra su arte e devozione per la Madonna di Ripalta

    Domenica 7 settembre, alle ore 10:00 presso il Centro Medico di Riabilitazione “Vita”, Corso...
    Cultura

    Il cerignolano Giuseppe Grieco conquista anche la sua Puglia con “Paradossiade”

    Dopo i numerosi riconoscimenti dell’anno passato (1° classificato sia al Premio internazionale per l’aforisma...
    Attualità

    Polo Culturale Diocesano, il 5 settembre presentazione dei fondi archivistici

    Inaugurato lo scorso 30 gennaio con la prestigiosa presenza di don Luca Franceschini, direttore...
    Calcio

    Cerignola, il mercato in entrata si chiude con l’arrivo in attacco di Gambale

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Diego...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Regione

    Grano, crollo del prezzo. Cia Puglia: “Agguato che uccide la cerealicoltura”

    “Le quotazioni del grano elaborate dalle Borse Merci di Bari e di Foggia sono...
    Attualità

    Mostra di paramenti sacri dello stilista Gerri Errico a Cerignola dal 6 al 9 settembre

    A Cerignola, durante i giorni della festa patronale, sarà aperta al pubblico una suggestiva...
    Attualità

    Cerignola, al Centro “Vita” una mostra su arte e devozione per la Madonna di Ripalta

    Domenica 7 settembre, alle ore 10:00 presso il Centro Medico di Riabilitazione “Vita”, Corso...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)