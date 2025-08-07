Cerignola, siglato il protocollo d’intesa per la gestione condivisa del Punto Unico di Accesso

È stato un giorno importante, il 6 agosto 2025, per l’ampia e articolata comunità di Cerignola e dei Cinque Reali Siti. In tarda mattinata, nei locali dell’ex Ospedale “Tommaso Russo”, ha avuto luogo la firma di un protocollo d’intesa tra l’Ambito Territoriale Sociale e il Distretto Socio Sanitario, volto alla realizzazione e gestione del Punto Unico di Accesso (PUA). Si tratta di un luogo fisico di riferimento presso cui la cittadinanza può rivolgersi per ricevere il dovuto supporto per l’accesso ai servizi di carattere sanitario e sociale. Il compimento di qualcosa di non più derogabile, fondamentale per rafforzare e strutturare meglio l’organizzazione dei servizi per il territorio, rendendone più semplice l’accessibilità ed elevando la qualità dell’assistenza sociosanitaria. Alla cerimonia di firma dell’accordo hanno presenziato: il vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese; la vicesindaca di Cerignola e Assessora a Welfare e Politiche Sociali, Maria Dibisceglia; il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito; il direttore generale dell’ASL di Foggia, Antonio Nigri; la direttrice del distretto sociosanitario di Cerignola, Mina De Gennaro.

«L’organizzazione dei servizi alla cittadinanza e alla comunità sta avendo in questi anni una importante accelerazione – ha affermato Nigri -. In questo senso, un’alleanza tra un’Azienda Sanitaria Locale, come la ASL di Foggia, e un Ambito Territoriale, come quello di Cerignola, che trova plastica concretizzazione anche nelle risorse umane che vengono messe a disposizione per un servizio come la PUA, credo che sia una bella pagina, un valore aggiunto. E lo è non soltanto per le Istituzione (Regione, Comuni, ASL), ma soprattutto per il fatto che i cittadini potranno avere a disposizione un personale maggiore, formato, capace, inclusivo nei riguardi della domanda di bisogno che arriverà a questi uffici. Quindi quella di oggi è una grande giornata». «È sicuramente un giorno importante – gli fa eco Mina De Gennaro – perché innanzitutto diamo visibilità a questo nuovo protocollo d’intesa, a questa nuova forma di accordo con l’ente locale, il Comune di Cerignola, che si fa anche capofila rispetto ai Comuni dei Cinque Reali Siti. È uno sportello unico dove il cittadino accede sia per i suoi bisogni sanitari che per quelli sociali: parliamo di una parte di cittadinanza in condizioni di fragilità, non solo fisica ma anche sociale ed economica. Forniamo un luogo fisico in cui trovare risposte concrete ai bisogni. Stiamo dando vita ad una rete in cui, lavorando insieme operatori sanitari, operatori sociali e anche mediatori culturali, è possibile realizzare la cosiddetta integrazione sociosanitaria, per la quale lavoravamo già prima ma fra diverse difficoltà».

«Ringrazio gli altri Comuni dell’Ambito, gli assistenti sociali, i dirigenti, gli amministrativi, perché è anche grazie a loro se firmiamo questo accordo, dopo tante difficoltà – esordisce l’Assessora Dibisceglia -. Cerignola rappresenta la prima esperienza di questo tipo, almeno nella provincia di Foggia, e questo ci rende fieri. Il cittadino non dovrà più girare fra Comune e Distretto per la stessa pratica. Potrà venire invece in questo Punto Unico di Accesso, trovando il personale adatto a ricevere l’ascolto rispetto alle proprie esigenze e necessità e la soluzione ai propri problemi. Siamo felici perché nel 2025 non era più accettabile che le persone girassero per la stessa città e fra i Comuni per avere una risposta ad una propria necessità. Il nostro Ambito Territoriale merita attenzione, perché ha tanto da restituire sia in termini di personale che di persone». «Questo protocollo è importante perché esprime una chiara visione della questione sanitaria -sostiene il sindaco Bonito -. Dopo la pandemia, l’umanità ha avuto davanti a sé una vicenda che dovrebbe far riflettere chi governa il mondo. Il covid ha dimostrato che c’è un diritto alla salute che non è stato adeguatamente rispettato, e parliamo di un diritto universale. Il diritto alla salute non si tutela al momento di un ricovero in ospedale, ma comincia dalla nascita di un bambino. Con orgoglio penso quindi alla modernità che stiamo dimostrando in questo momento nella nostra città, andando incontro ai bisogni della gente, che è il compito di chi governa».

In conclusione, a sottolineare l’importanza e l’esempio di quanto creato a Cerignola è l’Assessore Piemontese: «Abbiamo firmato questo protocollo per fare in modo che i cittadini di Cerignola e dell’Ambito abbiano un Punto Unico di Accesso per i servizi e le politiche sociali e per la sanità. Mentre prima su determinate questioni – che andavano, ad esempio, da chi aveva bisogno di assistenza domiciliare integrata a chi aveva diritto alla certificazione di riconoscimento di una residenza sanitaria per anziani, dovendo andare su e giù per gli uffici di Comune e ASL – era il cittadino a doversi muovere, con questo protocollo d’intesa abbiamo centralizzato facendo sì che siano gli uffici ad essersi spostati: gli assistenti sociali del Comune verranno in questa struttura distrettuale. Il cittadino qui viene preso in carico complessivamente rispetto a tutte quelle che sono le sue necessità, e questo credo che renda Cerignola una sorta di apripista regionale».

