Cerignola-Sorrento è sfida fra due formazioni in bella evidenza

Torna davanti al pubblico amico l‘Audace Cerignola, che domani sera ospita il Sorrento, nella nona giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno battuto a domicilio la Turris, tornando alla vittoria e al gol dopo una astinenza di tre turni. Un bottino pieno che ha fatto archiviare un periodo sfortunato per la serie di infortuni e mancata concretezza sottoporta, però lasciando inalterate le prestazioni comunque positive. La prova sta nel fatto che i gialloblù sono inseriti nel gruppone insediatosi nei quartieri nobilissimi della classifica, a soltanto una lunghezza dalla vetta. Come ha ribadito il proprio allenatore, si guarda ad un impegno alla volta senza lasciarsi andare a voli pindarici, concentrandosi nel proseguimento del lavoro intrapreso dall’arrivo del tecnico siciliano. «I campani hanno vinto a Monopoli e Crotone, sono una squadra molto solida che proviene dalla base messa su lo scorso anno – ha detto Raffaele in conferenza stampa – e in transizione possono essere molto pericolosi. Servirà una prestazione importante, il fatto di essere tornati a segnare per noi è ulteriore motivo di fiducia». Anche la difesa sta rafforzando il suo ruolo rilevante, il quinto match senza subire reti è valsa la scalata quale secondo pacchetto arretrato del raggruppamento: un ottimo bilancio, considerata anche l’assenza nelle uscite precedenti di elementi quali Martinelli e Ligi.

Sul capitolo formazione, molto probabilmente Raffaele si affiderà agli stessi interpreti di Torre del Greco: resta ai box Jallow (anche se il rientro si approssima), mentre ci sarà la convocazione per Ligi, segno che l’emergenza infortuni sta rientrando. Invece Bianchini fortunatamente non ha riportato nulla di grave in relazione allo sconsiderato fallo subito da Morrone nel match in Campania. Alle spalle di Salvemini dovrebbe essere confermato Ruggiero, forse qualche chance per Sainz-Maza dal 1′ ma il mister si prenderà tutto il tempo a disposizione per decidere.

Avvio di stagione importante anche per il Sorrento, a quota 13 punti e con un bilancio complessivo di tre vittoria, quattro pareggi ed una sola sconfitta. Consumatasi la separazione con Maiuri, i costieri hanno scelto per la panchina Barilari (domani squalificato) e sul mercato hanno mantenuto l’intelaiatura della scorsa annata – pur con le partenze ad esempio di Ravasio e Martignago davanti -, conclusa con una salvezza agevole. Gli innesti principali sono stati: Cadili in difesa, Cardoselli e Panico in mediana, Bolsius, Guadagni e Musso nel reparto avanzato. Lo stesso Musso con quattro centri è il miglior realizzatore dei rossoneri, che hanno ottenuto più punti in trasferta (sette) e provengono da quattro risultati utili, l’ultimo un pareggio interno col Trapani. Privo dello squalificato De Francesco, Barilari schiererà i suoi con il 4-3-3 e avendo a disposizione una retroguardia che ha concesso solo sei reti (una in più degli ofantini).

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, il 14 gennaio 2024, blitz del Sorrento che si impose 1-2, rete delle ‘cicogne’ di D’Andrea. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ramondino, della sezione di Palermo.