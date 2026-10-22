Cerignola, sparano a volto coperto contro l’auto di un imprenditore: in due in fuga

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di martedì contro un’autovettura a bordo della quale viaggiava un imprenditore di un’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti a Cerignola (Foggia). La dinamica dell’accaduto è al vaglio della squadra mobile, che sta tentando di ricostruire i fatti sulla base delle dichiarazioni dell’uomo e delle immagini della videosorveglianza. Stando a quanto si apprende, l’uomo, a bordo della sua Mercedes di grossa cilindrata, stava uscendo dall’azienda nella zona industriale, intorno alle 19, quando avrebbe notato due persone con il volto coperto. Spaventato, avrebbe accelerato. A quel punto i due avrebbero esploso alcuni colpi, per poi fuggire nelle campagne circostanti. È stato lo stesso imprenditore a dare l’allarme alla polizia.

Confindustria Foggia esprime «piena solidarietà all’imprenditore e socio dell’Associazione degli Industriali di Capitanata Gino Caiaffa, rimasto illeso dopo che tre colpi di pistola sono stati esplosi in serata contro la sua berlina nella zona industriale di Cerignola». Il presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto condanna fermamente l’accaduto e auspica che le autorità competenti facciano piena luce sull’episodio. «Anche io ero ieri a Cerignola, all’incontro convocato dal sindaco Bonito con gli autotrasportatori, ed ho potuto constatare direttamente il senso di frustrazione e la rabbia di chi è alle prese con difficoltà economiche sempre più pesanti – dichiara Salatto -. Il clima rovente, segnato da tensioni e contrapposizioni, rischia di alimentare ulteriormente la conflittualità e di favorire comportamenti violenti, nella convinzione di poter agire impunemente. È necessario che le istituzioni, le forze dell’ordine e i sindaci non sottovalutino i segnali di rischio. Occorre vigilare affinché interessi criminali non trovino terreno fertile nel caos». «La tutela di chi lavora e produce, la sicurezza delle imprese ed il rispetto delle regole – conclude -, devono restare una priorità assoluta».