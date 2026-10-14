Cerignola, sparò a un dipendente della farmacia agricola del figlio: 87enne condannato a 10 anni

Condannato a 10 anni Giuseppe Quarticelli, 87 anni, cerignolano, riconosciuto colpevole di porto illegale di pistola e del tentato omicidio di Michele Albanese, dipendente della farmacia agricola “Agrifarma” gestita dal figlio dell’imputato, ferito gravemente a pistolettate la mattina del 9 febbraio 2026 nel piazzale dell’azienda in viale Usa a Cerignola. Movente? Forse il sospetto, infondato, che la vittima sottraesse merce dal negozio. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Foggia Carlo Protano nel giudizio abbreviato chiesto dall’avvocato difensore Carmela Caputo per beneficiare della riduzione di un terzo della pena, considerata l’evidenza della prova rappresentata da filmati del ferimento e testimonianze. L’imputato che ha rinunciato a presenziare all’udienza resta agli arresti domiciliari; furono disposti nell’immediatezza dell’arresto considerata l’età del cerignolano. Il pubblico ministero chiedeva una condanna a 7 anni e 4 mesi. Richiesta di condanna ribadita dall’avv. Gaetano Fasano costituito parte civile per la vittima, con richiesta di risarcimento di 250mila euro.

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto che l’entità del risarcimento debba essere quantificata in un processo civile. L’avv. Carmela Caputo chiedeva la condanna al minimo della pena, considerato lo stato d’incensuratezza di Quarticelli. Una consulenza psichiatrica disposta dalla Procura della Repubblica di Foggia ha accertato che l’anziano al momento dei fatti era capace di intendere e volere. Michele Albanese fu ferito a inguine e braccia dalle pistolettate esplose dall’anziano da distanza ravvicinata. Il ferito venne soccorso dal datore di lavoro, trasportato d’urgenza in ospedale, inizialmente ricoverato con prognosi riservata. Considerate le zone vitali colpite e la distanza di meno di 2 metri da cui furono esplosi i colpi di pistola, ha retto l’accusa di tentato omicidio. Le telecamere di sorveglianza della farmacia agricola di viale Usa filmarono il ferimento. Alle 10.23 del 9 febbraio scorso Giuseppe Quarticelli dopo essersi intrattenuto nel punto vendita della farmacia agricola dov’era seduto Albanese, uscì dalla porta principale e salì sulla propria Lancia Y parcheggiata nel piazzale. Percorse pochi metri, scese, si fermò accanto al lato guida e chiamò Albanese che uscì dal negozio alle 10.26 e raggiunse l’anziano fermandosi a un metro e mezzo da lui. Quarticelli sparò tre colpi con la pistola (legalmente detenuta, ma non poteva portarla fuori dall’abitazione), ferendo l’uomo che trascinandosi in ginocchio spinse la portiera dell’auto contro il feritore che risalì in macchina e si allontanò.

Mentre Albanese veniva trasportato in ospedale, i carabinieri giunti sul posto risalirono subito all’identità del sospettato che nel frattempo si era rifugiato in un appartamento di via Cassino di un familiare. Quarticelli si era presentato dai parenti con tre buste con asciugamani e biancheria, chiedendo di accedere all’appartamento senza raccontare cosa fosse successo, raccontando loro d’aver litigato in famiglia e chiedendo di mantenere il segreto sulla sua presenza. I carabinieri individuarono l’abitazione; dopo una trattativa con l’anziano, lo convinsero ad arrendersi e aprire la porta; in cucina venne rinvenuta e sequestrata l’arma del delitto, una pistola “Franchi-Lama” calibro 7.65. Quarticelli fu arrestato e posto ai domiciliari; interrogato dal gip due giorni dopo l’arresto, disse di voler rispondere “ma in realtà farfugliava e rispondeva in maniera non pertinente” scrisse il giudice nel convalidare l’arresto e disporre la prosecuzione dei domiciliari.