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    Cerignola, “StopBullying” entra nel vivo per prevenire bullismo e cyberbullismo nelle scuole

    Proseguono le azioni del progetto promosso da SocialService e finanziato dall’Ambito Territoriale

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Il progetto “StopBullying-Safe School Zone” è entrato nel vivo dell’attività. Ideato dalla cooperativa SocialService e finanziato dall’Ambito Territoriale di Cerignola, il percorso si propone di affrontare bullismo e cyberbullismo non come episodi isolati, ma come fenomeni complessi che richiedono una risposta educativa, culturale e comunitaria. Alla base dell’intervento c’è un’alleanza forte tra Istituzioni e Terzo settore. L’Ufficio Scolastico Territoriale-Ufficio V di Foggia affianca SocialService nella costruzione di un ponte stabile con le scuole, permettendo al progetto di entrare nelle classi, nei corridoi, nei laboratori e negli spazi dove ragazzi e ragazze vivono ogni giorno. «L’obiettivo non è solo prevenire, ma trasformare il clima scolastico, rendendolo un luogo in cui ciascuno possa sentirsi accolto, ascoltato e protetto» spiega Rita Specchio, psicologa e coordinatrice del progetto.

    Anche per questo, le attività si muovono su più piani, con azioni pensate per incidere sia sul clima scolastico sia sulle competenze relazionali di studenti e docenti. Queste le azioni avviate. Formazione dei docenti: percorsi dedicati al potenziamento delle competenze pedagogiche e relazionali, realizzati attraverso il modello delle “Scuole della Felicità”, un approccio innovativo che promuove relazioni positive e ambienti scolastici inclusivi. Educazione emotiva e consapevolezza digitale: laboratori rivolti agli studenti per sviluppare capacità di gestione delle emozioni, uso responsabile dei social media e comprensione dei rischi online. La Porta della Felicità, un laboratorio realizzato in partenariato con l’I.S.S. Pavoncelli di Cerignola, dedicato alla tutela dei più fragili e alla valorizzazione delle diversità. Gli studenti coinvolti vengono nominati “Cavalieri della Porta della Felicità”, un riconoscimento simbolico che li impegna a proteggere e sostenere i compagni più vulnerabili. Sperimentazione tecnologica: introduzione e test dell’app Net Guardian, sviluppata dalla Fondazione Carolina in collaborazione con l’Università di Padova, per rafforzare la sicurezza dei minori online e prevenire situazioni di rischio.

    Inoltre, per sostenere le scuole nei momenti più delicati, SocialService ha anche attivato un’Equipe dell’Emergenza, un gruppo di professionisti pronti a intervenire quando emergono episodi critici o situazioni che richiedono un supporto immediato. Gran parte degli Istituti Comprensivi di Cerignola e tutti gli Istituti Comprensivi dell’Ambito territoriale fanno parte di questa rete, creando un sistema di protezione condiviso e immediatamente operativo. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi e si concluderà a maggio con un grande evento finale, pensato come momento di restituzione e condivisione dei risultati, delle storie e delle buone pratiche nate lungo il cammino. L’iniziativa è promossa da SocialService e finanziata dall’Ambito Territoriale di Cerignola, e si svolge in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, la Fondazione Carolina Picchio, l’APS Non Solo Social, la Scuola della Felicità del prof. Laudisi e il progetto La porta della Felicità del prof. Francesco Quinto.

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