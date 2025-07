Cerignola, su Terra Aut il programma “Spazi liberi, comunità vive”

Il fresco profumo della libertà continua a soffiare su Terra Aut anche in questi mesi estivi. E lo fa attraverso un programma di eventi che hanno la finalità di favorire la conoscenza di valori, obiettivi, finalità del bene confiscato alla mafia che sta dimostrando che è possibile trasformare un luogo simbolo del potere criminale in avamposto di legalità, economia sostenibile, lavoro regolare, sviluppo, antimafia sociale. “Spazi liberi, comunità vive” è il titolo pensato per far vivere percorsi culturali e sociali per vivere il bene comune, per animare gli spazi esterni dell’immobile in contrada Scarafone km3 di Cerignola con attività destinate a grandi e bambini, singoli e famiglie.

Il programma di eventi, tutti con partecipazione gratuita, è promosso dalla cooperativa sociale Altereco e sostenuto dal bando cultura del Comune di Cerignola, in collaborazione con il consorzio Oltre la rete di imprese e rientra tra le azioni per potenziare le attività di agricoltura sociale e di inserimento lavorativo su Terra Aut, il terreno che grazie alla legge 109/96 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie, è stato restituito alla comunità. «Gli eventi sono gratuiti per permettere a tutti di godere della bellezza che ci dona la natura, attraverso attività che ci consentono di riconnetterci al mondo e a noi stessi realizzate su un bene restituito alla collettività vissuto come luogo di opportunità e di rinascita…per tutti» spiegano da Altereco.

Il 23 e 29 luglio ed il 6 agosto, a partire dalle ore 19.00, si svolgeranno gli appuntamenti di “Pennellate al tramonto”. Guidati da Giuditta Ciffo i partecipanti potranno entrare in un mondo fatto di colori, emozioni, tecnica. Il 24 e 30 luglio, invece, sempre alle ore 19.00, l’insegnante Caroli Spena permetterà di vivere lo “Yoga bimbi e family”, perché lo yoga in famiglia offre benefici a genitori e figli, riducendo lo stress e creando connessioni emotive e momenti di gioia condivisa. A settembre, infine, si potrà vivere un nuovo momento con il “Silent reading party”, rivolto agli amanti della lettura che potranno leggere e vivere un momento di lettura in solitaria accompagnato dal piacere della condivisione. Per info e prenotazioni: coop.altereco@yahoo.it o 353.3476674.

