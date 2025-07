Cerignola, su Terra Aut il “Silent reading party”

Lontani dai rumori della città e immersi nella lettura, circondati dal silenzio e dalla natura. Su Terra Aut, il bene confiscato alla mafia gestito dalla cooperativa sociale Altereco in agro di Cerignola, è tutto pronto per vivere un nuovo momento con il “Silent reading party”, rivolto agli amanti della lettura che potranno leggere e vivere un momento di lettura in solitaria accompagnato dal piacere della condivisione. Un progetto che nasce a New York e si sta diffondendo anche in Italia. L’appuntamento è in programma giovedì 17 luglio 2025, a partire dalle ore 19.00, per continuare a respirare “Il fresco profumo della libertà” su Terra Aut, in contrada Scarafone km3, Cerignola.

«Un’ora di silenzio…porta un libro con te o potrai sceglierlo dalla nostra selezione, un telo, se credi di averne bisogno potrai scegliere uno spazio per dedicare del tempo a te e alla lettura» spiegano da Altereco. La partecipazione è gratuita. Al termine del momento di lettura condivisa, chi vuole può restare per degustare un aperitivo etico e ascoltare la musica dei Black Davis Duo con Angela Davis Loconte e Gianni Colonna. È garantito anche il servizio baby Sitter. Per info e prenotazioni: coop.altereco@yahoo.it o 353.3476674. Il programma estivo si svolge con il supporto del Comune di Cerignola ed in collaborazione con il consorzio Oltre la rete di imprese e rientra tra le azioni della cooperativa sociale Altereco per potenziare le attività di agricoltura sociale e di inserimento lavorativo su Terra Aut, il terreno che grazie alla legge 109/96 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie, è stato restituito alla comunità.