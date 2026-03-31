Cerignola, Suor Chiara ha raggiunto il secolo di vita

Ieri, presso l’Istituto San Vincenzo di Cerignola, Suor Chiara ha compiuto 100 anni di vita! Soffiando sulle candeline ha espresso con emozione la sua gioia per la lunga vita ricevuta in dono e per la vita donata al Signore come donna consacrata. Ha ricordato con gratitudine tutto ciò che ha potuto realizzare, soprattutto qui a Cerignola, dove la sua presenza è stata segno di amore, dedizione e servizio silenzioso. Un bel segno di vita longeva e un autentico segno di pace, di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Alla festa era presente il nostro Vescovo Fabio, il Vicario generale Mons. Vincenzo D’Ercole, il Vicario per la vita consacrata fra Antonio Belpiede ofm cap., insieme alle sue consorelle religiose, a tante persone a lei legate e alle autorità civili. A Suor Chiara i nostri più affettuosi auguri di buon compleanno e l’augurio di ancora lunga vita! Che il tempo continui a fiorire nei tuoi giorni come luce dell’alba, e che ogni nuovo mattino sia carezza di pace e speranza.