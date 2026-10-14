Scaffali vuoti, banchi della carne quasi completamente sguarniti, reparti ortofrutta con pochissimi prodotti e frigoriferi semideserti. È lo scenario che si presenta in alcuni supermercati di Cerignola, dove le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori cominciano a produrre effetti tangibili anche sulla quotidianità dei cittadini.

Le immagini documentano una situazione insolita: interi spazi destinati alla vendita rimasti vuoti, con i pochi prodotti ancora disponibili distribuiti tra scaffali e banchi frigoriferi. Una situazione alla quale si aggiunge la corsa agli acquisti di cittadini preoccupati per le possibili difficoltà nei rifornimenti dei prossimi giorni.

Dopo quattro giorni di mobilitazioni, presidi e rallentamenti lungo le principali arterie della Capitanata, la protesta contro il caro carburante e l’aumento dei costi di produzione e trasporto sta mostrando le sue prime ripercussioni sulla distribuzione alimentare. Alle difficoltà logistiche si somma infatti la crescente richiesta di prodotti da parte dei consumatori.

Dalla strada agli scaffali, dunque, il passo è stato breve. Quella che inizialmente appariva come una protesta circoscritta al mondo agricolo e dell’autotrasporto coinvolge ora direttamente anche le famiglie, alle prese con il timore che i disagi possano prolungarsi. La mobilitazione, che proprio oggi ha attraversato le strade di Cerignola coinvolgendo agricoltori, autotrasportatori, commercianti e cittadini, non sembra destinata a esaurirsi nell’immediato. Restano le richieste di interventi urgenti rivolte al Governo per fronteggiare rincari e difficoltà che stanno mettendo sotto pressione l’economia del territorio.

Intanto, nei supermercati, le immagini parlano da sole. Non è ancora possibile stabilire quanto dureranno le difficoltà di approvvigionamento, ma il rischio è che, con il protrarsi delle proteste e della corsa agli acquisti, altri prodotti possano temporaneamente mancare dagli scaffali.