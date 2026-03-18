Cerignola, tre libri per trasformare la “Memoria” delle vittime di mafia in conoscenza e impegno attivo

Tre giorni di presentazioni letterarie per ricordare, capire e agire. Tre incontri per favorire un percorso culturale e civico che vuole trasformare la memoria delle vittime delle mafie in conoscenza, consapevolezza e impegno attivo. È questo il senso di “Memoria collettiva. Storie, relazioni e antimafia culturale” organizzata in occasione della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si celebra il 21 marzo, primo giorno di primavera, per unire il ricordo delle vittime all’impegno civile. A promuovere la tre giorni di riflessioni e approfondimento sono la cooperativa Altereco e Mondadori Point Cerignola, con il patrocinio del Comune di Cerignola ed il consorzio di cooperative sociali Oltre. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a Cerignola presso Mondadori Point in via Bari 48. Si tratta di momenti di confronto gratuiti e aperti a tutti, con la partecipazione speciale dell’attrice Antonella Cirillo, che vogliono contribuire a sviluppare il senso della memoria collettiva attraverso storie che stimolano impegno e introspezione personale.

Si comincia venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18.30, con la presentazione del libro “Peccato originale” (Transeuropa edizioni) di Antonio Colasanto. Dialoga con l’autore Pietro Paciello. Obiettivo: attraverso l’allegoria del peccato originale si spinge il lettore a riflettere e fare introspezione personale e riflessione sociale. Si prosegue sabato 21 marzo, alle ore 18.30, con la presentazione del volume “Giancarlo Siani. Terra nemica” (edizioni San Paolo) di Pietro Perrone. Dialoga con l’autore Pietro Paciello. Obiettivo: dare voce alle storie di un territorio per umanizzare e avvicinare la memoria.

Il terzo momento, infine, è in programma domenica 22 marzo, alle ore 18.00, con la presentazione del libro “Non la picchiare. Così sola contro la mafia” (edizioni la meridiana) di Francesco Minervini. Dialoga con l’autore Dora Giannatempo. Obiettivo: conoscenza della storia del nostro territorio; stimolare impegno civile e proposte locali concrete. L’iniziativa si avvale anche della collaborazione di ‘U Vulesce-vino e cucina e Il Centro Rooms B&B. «È fondamentale l’impegno per costruire un’antimafia sociale e culturale aperta, partecipata, circolare ed evolutiva, capace di generare relazioni, conoscenza e cambiamento. La memoria non è soltanto ricordo: è una scelta. Ogni storia raccontata diventa un passo in più verso una comunità giusta, libera e consapevole» concludono dalla cooperativa Altereco.