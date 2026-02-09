Cerignola, uomo spara e si barrica in casa. Carabinieri in azione

Momenti di forte tensione a Cerignola, dove un intero quartiere, nella zona di via Cassino (Cimitero), è attualmente presidiato dai Reparti speciali dei Carabinieri.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un uomo si sarebbe barricato all’interno della propria abitazione armato di un fucile. Si tratterebbe di un anziano titolare di un’attività commerciale che, sempre stando alle prime ricostruzioni, avrebbe esploso alcuni colpi ferendo un collaboratore. La vittima sarebbe in ospedale mentre l’uomo è barricato in casa.

La situazione è in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.