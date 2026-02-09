Contattaci al 3286684015
    Cerignola, uomo spara e si barrica in casa. Carabinieri in azione

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Screenshot

    Momenti di forte tensione a Cerignola, dove un intero quartiere, nella zona di via Cassino (Cimitero), è attualmente presidiato dai Reparti speciali dei Carabinieri.

    Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un uomo si sarebbe barricato all’interno della propria abitazione armato di un fucile. Si tratterebbe di un anziano titolare di un’attività commerciale che, sempre stando alle prime ricostruzioni, avrebbe esploso alcuni colpi ferendo un collaboratore. La vittima sarebbe in ospedale mentre l’uomo è barricato in casa.

    La situazione è in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.

    Ultimora

    Cultura

    Domani sera al “Mercadante” di Cerignola ‘Cena con sorpresa’

    Prosegue il cartellone 2025/2026 del teatro "Mercadante" di Cerignola, che domani ospiterà sul palco...
    Politica

    Il centrodestra di Cerignola unito verso le prossime elezioni comunali

    I partiti del centrodestra di Cerignola annunciano di aver avviato un percorso di collaborazione...
    Politica

    Cerignola alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano: prima partecipazione assoluta per la città

    Per la prima volta il Comune di Cerignola parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo...
    Attualità

    I profumi artistici di Federica Russo e Giuseppe Amorese in Palestina. La forza dell’arte e della resistenza

    Il brand di profumi artistici Unico perfume®️ creato da Giuseppe Amorese e Federica Russo...
    Sport

    Flv Cerignola, parte bene il girone di ritorno: superata 3-1 la Faam Matese

    Nella prima giornata di ritorno del girone I di B2, la Flv Cerignola sfrutta...
    Attualità

    “Abilità diverse, uguali diritti”: il punto sul progetto della coop. ‘L’Abbraccio’ verso il secondo anno

    La Cooperativa Sociale ‘L’Abbraccio’ di Cerignola, con sede operativa nel Centro diurno “AGAPE” in...

