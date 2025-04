“Che aria tira?”, a Cerignola incontro su inquinamento atmosferico e salute

L’aria che respiriamo ha un impatto diretto sulla nostra salute e sull’ambiente. Per approfondire questa tematica di grande attualità, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cerignola, si terrà l’incontro “Che aria tira? L’inquinamento dell’aria e l’impatto sulla nostra salute”, promosso dall’Associazione Costruire APS con il patrocinio del Comune di Cerignola e il contributo scientifico della Fondazione Veronesi e il contributo economico di Centro Infissi Oknoplast. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui:

On. Francesco Bonito , Sindaco di Cerignola

, Sindaco di Cerignola Davide Pallai , divulgatore scientifico per la Fondazione Veronesi

, divulgatore scientifico per la Fondazione Veronesi Prof.ssa Franca Pia Tarantino , Dirigente Scolastica dell’I.C. “Carducci-Paolillo” di Cerignola

Chiara Castaldi, Presidente dell’Associazione “Costruire” di Cerignola

A moderare l’incontro sarà la giornalista di R.A. News Rosaria Albanese.

L’evento si propone di sensibilizzare cittadini, studenti e istituzioni sull’impatto dell’inquinamento atmosferico, offrendo spunti di riflessione e soluzioni pratiche per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica. Chiara Castaldi, promotrice dell’iniziativa, invita la cittadinanza a partecipare: “Da anni ci impegniamo per portare avanti incontri di divulgazione scientifica su temi che riguardano direttamente la nostra vita quotidiana. Questo appuntamento è un’occasione importante per comprendere come l’inquinamento atmosferico influisca sulla nostra salute e su quella delle nuove generazioni. È fondamentale che tutti, dai giovani agli amministratori, prendano consapevolezza e agiscano per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”. L’incontro, che ospiterà gli alunni delle scuole medie del paese, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Cerignola per permettere a tutti di seguire e partecipare al dibattito.