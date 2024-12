Chiusa con successo la campagna abbonamenti per la stagione teatrale del “Mercadante”

La campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2024/2025 del Mercadante di Cerignola “si è chiusa con grande successo – afferma il direttore artistico Savino Zaba – il pubblico di Cerignola ha risposto come sempre con grande affetto verso una delle Istituzioni maggiori della nostra città. Pur consapevoli del disagio, dovuto ai lavori di ristrutturazione in corso nello storico edificio, gli amanti del teatro hanno scelto di partecipare alle rappresentazioni del cartellone che andranno in scena al Cine Teatro Roma. A loro e a tutti coloro che acquisteranno i biglietti per singoli spettacoli auguro di poter godere di opere di qualità e di passare serate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento. Per parte nostra – conclude Zaba – rinnoviamo il massimo impegno per poter riaprire le porte del Mercadante nel corso della stagione. Siamo fiduciosi che tutto avvenga nei primi mesi del prossimo anno, così come le buone notizie dalla direzione dei lavori confermano”.

“Grazie a tutti gli abbonati per l’affetto nei confronti del nostro Teatro”, dichiara la vicesindaca e assessora alla cultura Maria Dibisceglia, che aggiunge: “a loro e a tutti gli spettatori voglio dire che siamo impegnati costantemente per poter riaprire il Mercadante in tempi molto brevi. E’ per noi una priorità assoluta su cui non stiamo risparmiando energie. Sono certa che entro pochi mesi potremo di nuovo ammirare il nostro rinnovato e amato Teatro. Nel frattempo, auguro a tutte e tutti buona stagione teatrale”. Intanto, domani martedì 10 dicembre andrà in scena lo spettacolo d’esordio: “Chi è io?”, con Francesco Pannofino.

I biglietti sono in vendita presso la Biblioteca comunale a Palazzo di città negli orari di apertura degli uffici e quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16,30 alle 18,30. Gli stessi potranno essere acquistati anche online su Vivaticket, oppure il giorno dello spettacolo al botteghino del Teatro fino a 30 minuti prima dello show. Come di consueto, sarà possibile usufruire, mostrando il biglietto dello spettacolo o l’abbonamento, delle agevolazioni presso i parcheggi custoditi di piazza Primo maggio e nel sottopasso del Comune, mentre per chi vorrà è attiva la promozione presso ristoranti e pub dove si potrà usufruire di uno sconto del 10 per cento sulle consumazioni grazie al biglietto teatrale. I locali che hanno aderito all’iniziativa sono: Cafenoir, Teku, Civico10, Modus vivendi, Baraonda, 31 Grani, Safarà pub, Pescherja, Ossobuco e Alchimia.