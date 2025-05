Chiusura di regular season in trasferta per Pallavolo Cerignola ed Flv

Si chiude domani la regular season nei campionati di volley femminile che vedono impegnate le nostre formazioni: per entrambe appuntamento in trasferta, in una sorta di prova generale in vista dei playoff. Nel girone I della serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola sarà ospite (ore 18) della Crispino Parquet Napoli: le ragazze di Annagrazia Matera, con il facile 3-0 di sabato scorso inflitto al Cus L’Aquila, hanno certificato aritmeticamente la seconda posizione in classifica, fattore non da poco nell’ottica degli spareggi promozione. Un segmento conclusivo di torneo di notevole spessore da parte delle fucsia, arrivate all’ottava vittoria consecutiva e con i successi fondamentali su Matese e Castellaneta per arrivare alla piazza d’onore, dietro l’Altamura. Il team campano è decimo con 30 punti ed un bilancio complessivo di nove affermazioni e sedici sconfitte: a salvezza conquistata, per la squadra napoletana guidata da Menditti sarà il momento della festa davanti ai propri tifosi per l’obiettivo centrato e che vede nell’esperta laterale Campolo il suo elemento più rappresentativo. La Mandwinery cercherà di allungare la serie utile, costituendo così il miglior viatico per avvicinare al meglio l’appendice stagionale, in cui provare a costruire il salto di categoria.

Viaggio nel barese invece nel girone A di serie C per la Flv, attesa dal Maxima Volley (ore 16, a Sammichele di Bari). Il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente turno ha battuto 3-0 la Primadonna Bari, in un incontro a due facce: molto bene nel parziale di apertura, meno brillanti i successivi, nei quali si è inseguito e rimontato le avversarie. I tre punti ottenuti hanno permesso di operare il sorpasso ai danni di Terlizzi, agguantando il terzo gradino del podio in graduatoria: una casella conquistata con costanza e determinazione, non dimenticando la partenza difficile con una sola lunghezza messa in cascina nelle tre gare iniziali del campionato. Il Maxima è reduce dal 3-2 ai danni dall’Amatori, che ha consentito di issarsi al penultimo posto ad 8 punti e dunque di evitare al momento la retrocessione diretta: la compagine di De Pietro vede nei posti 4 Triggiano e Malerba le giocatrici più insidiose e certamente non regalerà nulla. Motivo per cui le rossogialloblù non possono permettersi eccessive distrazioni, per difendere la terza piazza allo scopo di usufruire del fattore campo quantomeno nel primo turno della lunga fase playoff.