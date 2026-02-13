Chocomoments, presentata la prima festa del cioccolato a Cerignola

Molto più della gastronomia. La prima edizione della Festa del Cioccolato-ChocoMoments Cerignola, che animerà il comune ofantino nel prossimo fine settimana, punta ad essere un evento volto a promuovere momenti di cultura e aggregazione sociale, valorizzare la vivacità economica della città e metterla lungo la strada dei mercati del futuro, con un respiro internazionale. Sono alcuni dei punti che hanno tenuto a illustrare gli organizzatori della manifestazione, nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio nella sala conferenze di Palazzo di Città. ChocoMoments è una nuova realtà che produce esclusivamente cioccolato artigianale. È un associato ACAI (Associazione Cioccolatai Artigianali Italiani) che si impegna nella promozione del cioccolato puro, la cui lavorazione segue un protocollo rigido e rispetta elevati standard di qualità.

«Quella con Cerignola è una partnership nata grazie alla grande amicizia con l’assessora Aurelia Tonti – spiega a lanotiziaweb.it Giacomo Errico, presidente nazionale FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) e vicepresidente nazionale di Confcommercio -. Sapendo che sono nato qui e ci sono cresciuto, prima di andar via all’età di 17 anni, mi ha coinvolto in questo progetto a cui non potevo certo dire di no. Abbiamo scelto una data emblematica come quella di San Valentino, che va a rappresentare una delle diverse tappe nazionali che facciamo come Confcommercio. Ho pregato i miei espositori di venire a Cerignola, perché ritengo sia ‘u paes chiù bell du munn’, per dare quindi un contributo concreto alla socialità e a far apprezzare questa cittadina. Nel nostro circuito andiamo ben oltre la vendita. Vogliamo, ad esempio, insegnare ai bambini cosa c’è nel percorso che va dalla fava di cacao fino alla stecca di cioccolato, quindi andiamo a intraprendere un filone che riteniamo essere didattico-culturale».

Sulla stessa lunghezza d’onda è Tommaso Perrucci, presidente della delegazione di Confcommercio Cerignola: «ChocoMoments è un evento itinerante che ci è stato proposto da Confcommercio nazionale, attraverso Confcommercio Foggia, e come delegato di Cerignola sono stato contattato per dargli più visibilità possibile con la sua esposizione in fiera. Con tutte le attività che hanno accettato di partecipare, l’obiettivo è rendere Cerignola pronta e più bella per questo appuntamento. Il cioccolato è uno degli alimenti più misteriosi e attrattivi. Avere, quindi, una fiera itinerante, sponsorizzata, che accomuna grandi e piccini sotto lo stesso ingrediente, è qualcosa di importante che ci fa crescere in visibilità. I cerignolani che parteciperanno devono aspettarsi innanzitutto tanta dolcezza, dopodiché la possibilità di capire cos’è realmente il cioccolato attraverso un’immersione totale in questo mondo». «Quella che presentiamo non è soltanto una manifestazione di richiamo nazionale, ma una scelta chiara: investire sul commercio come leva strategica di sviluppo, rigenerazione urbana e coesione sociale – è quanto tiene a sottolineare il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro -. Portare a Cerignola un evento come ChocoMoments significa affermare che il nostro territorio non è periferia, bensì centro di opportunità, capace di attrarre iniziative di qualità e porsi nei circuiti dell’economia degli eventi».

ChocoMoments è un evento che non può non riscuotere il plauso e ricevere il sostegno delle Istituzioni: «Manifestazioni come questa promuovono momenti di socializzazione e riflessione culturale in materia di gastronomia, con la grande importanza che ormai assume questo tema nel nostro Paese – evidenzia il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. Apprezzo, e ne sono profondamente soddisfatto, lo sforzo in questa direzione profuso dall’assessora Tonti, nel promuovere questa iniziativa che mi auguro possa essere accolta dalla cittadinanza con pieno consenso». Ed è l’assessora alle Attività produttive, Aurelia Tonti, a illustrare l’importanza strategica dell’evento: «Una rassegna di calibro nazionale che è fondamentale per la città, per tre motivi specifici. Il primo è la valorizzazione della bellezza di Cerignola. Il secondo porta invece ad una crescita della nostra capacità attrattiva, fare in modo che Cerignola accolga diversa gente proveniente dai comuni limitrofi. Infine, il terzo è contribuire a migliorare la narrazione che della nostra città si fa all’esterno, fornire una percezione diversa. Consideriamo che solo in questa settimana Cerignola è impegnata in due eventi di carattere nazionale: la Festa del Cioccolato qui in città e la partecipazione alla BIT (Borsa internazionale del turismo) a Milano. Quindi è questa la via maestra che dobbiamo continuare a percorrere».

Con il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone, che ha illustrato il ricco programma della tre giorni in Piazza della Repubblica e Corso Roma (13-15 febbraio), si è anche posto l’accento sul carattere benefico dell’iniziativa: il ricavato della vendita della tavoletta da guinness del sabato, con offerte che saranno libere, verrà devoluto all’associazione “Costruire”, per la prevenzione dei tumori della pelle. In conclusione, come gli organizzatori hanno tenuto a precisare, questa prima edizione della Festa del Cioccolato vuole essere un evento sperimentale che punta a proiettarsi verso appuntamenti futuri di più ampio orizzonte, non escludendo il coinvolgimento di espositori internazionali, qualora la risposta di Cerignola dovesse essere delle migliori.

