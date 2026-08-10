Ci vuole Fortuna per la Flv Cerignola, Castellano arriva in posto 4

Il terzo volto nuovo nel mercato della Enzo FLV Cerignola coinvolge ancora la prima linea, con l’ingaggio del posto 4 Fortuna Castellano. Napoletana, classe 2000, inizia a giocare nella Polisportiva Sant’Agata, passando poi alla Nemesi Stabiae e al Cus Napoli: seguono poi tre stagioni passate a San Giorgio del Sannio (con cui approda in serie B2) mentre nelle ultime due annate ha vestito le maglie del San Lucido e della Just British Volley Project Bari, sempre in B2. La giocatrice campana si inserisce nel lotto delle laterali-ricettrici, con i suoi 178 cm di altezza assicura inoltre una non banale produttività offensiva e a muro, con buonissime medie riportate nei tornei più recenti disputati.

Un’atleta solida e ormai esperta, capace di rivelarsi anche particolarmente insidiosa anche nel fondamentale del servizio e dotata di duttilità tattica. «Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura e di entrare a far parte di questa società. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo – assicura Castellano -, mettermi a disposizione della squadra e contribuire a raggiungere i risultati che ci prefisseremo. Non vedo l’ora di conoscere tutti e soprattutto di scendere in campo!».